Irama, Amici 17/ Oggi guadagna l'accesso al serale?

Il cantante 22enne Irama dopo la tripla vittoria nelle sfide volute ieri dal corpo docente, sembra essere ad un passo dalla fase serale di Amici 17. Oggi la proclamazione?

10 marzo 2018 Francesca Pasquale

Irama, Amici 17

Irama, 22enne cantate proveniente da Monza, è tra i più attesi protagonisti nella puntata odierna di Amici 17. Un appuntamento rilevante per lui in quanto può rappresentare un importante snodo non solo per la sua avventura nel talent ma anche per il proprio futuro artistico. Infatti, il giovane allievo dopo aver vinto le tre sfide a cui è stato sottoposto nella giornata di ieri, potrebbe essere ad un passo dall’accesso della tanto ambita fase serale del talent. Le sue qualità artistiche ed interpretative fino a qualche giorno fa non avevano del tutto convinto il corpo docente di Amici ma in funzione del triplo risultato positivo ottenuto ieri, per Irama potrebbe arrivare in queste ore la notizia dell’approdo nella fase decisiva del format in onda su Canale 5. Naturalmente i tantissimi fan del cantante (si contano oltre 160 mila follower su Facebook e circa 204 su Instagram), sono in fibrillazione in queste ore, in attesa di poter far esplodere la propria gioia nel sapere che per il proprio idolo l’avventura ad Amici potrebbe continuare verso la vittoria finale.

IRAMA, LE TRE SFIDE VINTE

Nel daytime di ieri venerdì 9 marzo, l’assoluto protagonista è stato il cantante lombardo Irama. Infatti, il giovane allievo di Amici si è ritrovato a fronteggiare ben tre sfidanti, confrontandosi con tre stili differenti e sottoponendosi al giudizio di tre esperti di musica di diversa estrazione artistica. Una sorta di triplo salto mortale che Irama ha affrontato alla grande dimostrando carattere e tanta voglia di emergere. Nella prima sfida Irama ha incontrato Marco (la scelta è stata dello stesso Irama) con giudice Gabriele Parisi. Il 22enne ha cantato Che ne sai, un suo brano inedito mentre Marco ha risposto con un altro inedito in lingua inglese intitolato Red Red. Nella seconda sfida il confronto è stato con Francesca, su precisa indicazione da parte di Paola Turci con il giudizio affidato a Diego Quaglia dell’etichetta discografica Sony Music. Irama ha cantato l’inedito Che vuoi che sia, mentre la propria sfidante ha sfoggiato una personale interpretazione di Impossible di James Arthur. Nella terza e decisiva sfida, Irama ha affrontato Annamaria su indicazione degli altri allievi mentre il giudizio è toccato a Graziano Ostuni di Universal Music. Irama ha interpretato Le tasche piene di sassi di Jovanotti mentre Annamaria ha cantato Wrecking Ball di Miley Cyrus. Ostuni ha titubato chiedendo ad entrambi un secondo brano (Irama ha optato per Un giorno in più e Annamaria per Il cielo in una stanza) ma alla fine ha premiato il 22enne di Monza.

© Riproduzione Riservata.