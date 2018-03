Isola dei Famosi 2018/ Stefano De Martino, posto da inviato a rischio? La proposta di un ex naufrago

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni. Tenerezze e tensioni per Marco Ferri tra Alessia Mancini e Jonathan. Samantha De Grenet pronta a sostituire Stefano De Martino

10 marzo 2018 Anna Montesano

Isola dei Famosi 2018

La permanenza all'Isola dei Famosi 2018 si fa sempre più complicata per i naufraghi rimasti in gioco. La fame si fa sentire e giorno dopo giorno diventa sempre più forte, rendendo la convivenza più complicata e gli scontri all'ordine del giorno. Lo nota Marco Ferri che, confidandosi con Jonathan, si dice in difficoltà di fronte a "persone che vedono anche il chicco di riso e lo fanno notare", facendo riferimento ad Alessia Mancini, sempre pronta a fare precisazioni "sterili e fuori luogo", come Rosa Perrotta sottolinea. Il dimagrimento dei naufraghi, comunque, inizia ad apparire evidente e proprio Marco pare essere uno di coloro che ha perso maggiore peso. Altrettanto evidente e il forte feeling che sta nascendo tra Ferri e Jonathan, ormai inseparabili, fatto anche di carezze e grattini, come visto nelle nuove immagini del daytime.

SAMANTHA DE GRENET INVIATA AL POSTO DI STEFANO DE MARTINO?

Un'edizione davvero tormentata quella dell'Isola dei Famosi di quest'anno, che tra segnalazioni, accuse e canna-gate non trova pace. Molte potrebbero essere i cambiamenti adottati il prossimo anno e tra questi anche l'inviato. Stefano De Martino non ha convinto proprio tutti in questo ruolo e, in attesa di scoprire se verrà o meno riconfermato o se, nel caso, accetterà di tornare anche l'anno prossimo, c'è già chi si candida a questo ruolo. Stiamo parlando di Samantha De Grenet, che lancia un appello e annuncia di essere pronta ad immedesimanrsi in questo incarico, tanto da averne già parlato con suo marito e suo figlio. "Ne abbiamo parlato e lui ha detto: 'È una cosa bella per te, perchè sarebbe proprio un bel rientro in tv'" ha svelato a Nuovo Tv la De Grenet. E ancora "Anche Brando sarebbe felice, perchè si rende conto che questo è un lavoro che ho fatto per anni e che sarebbe importante per me. Mi ha anche detto subito che verrebbe una decina di giorni con me! E poi, fare l'inviata e non la naufraga mi permetterebbe l'uso del cellulare per chiamare i cari".

