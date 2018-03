Ivana Spagna/ Sabato Italiano: le sue visioni tra miracoli e fantasmi

Ivana Spagna oggi ospite a Sabato Italiano: su Rai 1 la nota cantautrice italiana. La 63enne sarà ospite presso gli studi del programma condotto da Eleonora Daniele

Ivana Spagna ospite presso Sabato Italiano

Ci sarà anche Ivana Spagna fra gli ospiti del programma di Rai 1, Sabato Italiano. Dalle ore 16:45, sulla prima rete della tv pubblica, la cantautrice e scrittrice italiana, presenzierà negli studi di via Teulada in Roma, nella fascia del programma condotto da Eleonora Daniele, dedicata ai temi di attualità. La 63enne artista di Valeggio sul Mincio, famosa soprattutto negli anni ’80 per via della sua folta capigliatura, (tipica proprio del decennio eighties), poi negli anni ’90 per aver preso parte alla colonna sonora del Re Leone di Disney, è spesso e volentieri ospite di svariati programmi televisivi che hanno iniziato ad invitarla, in particolare, dopo che la stessa ha svelato il suo forte feeling con i fantasmi e con le entità ultraterrene.

IVANA SPAGNA E I FANTASMI

Durante il mese di gennaio, ad esempio, Ivana è stata ospite presso il programma Domenica Live, in onda la domenica pomeriggio su Canale 5, e condotto dalla nota Barbara D’Urso. In quell’occasione la Spagna si è sottoposta alla macchina della verità proprio per parlare delle apparizioni ricevute negli ultimi anni, tra cui quelle del fantasma del padre e della madre, ma anche lo spirito di una giovane ragazza morta anni prima, mai conosciuta però dalla cantante. Secondo la macchina della verità, comunque «La cantante è convinta di ciò che sostiene», di conseguenza i suoi racconti vanno ritenuti attendibili. E’ invece tornata a cantare la sua Easy Lady, durante la puntata del maggio del 2017 de I Migliori Anni, noto varietà di Rai Uno in cui si rievocano appunto gli anni più belli dell’Italia, tramite un’accurata selezione musicale, e non solo.

PUNTATA RICCA DI SABATO ITALIANO

Tornando alla puntata di oggi di Sabato Italiano, fra gli ospiti ci saranno anche Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic, con il produttore cinematografico che sarà protagonista di una lunga intervista insieme alla sua ex moglie. L’ex presidente della Fiorentina è stato ricoverato dalla vigilia di Natale fino a pochi giorni fa in seguito ad un’ischemia cerebrale. Presente in studio anche il noto giornalista di inchiesta Salvo Sottile, che presenterà il suo nuovo programma “Prima dell’alba”, in onda su Rai Tre a partire dal prossimo 19 marzo. Infine, Eleonora Daniele si collegherà in diretta con gli studi di Ballando con le stelle, programma di Milly Carlucci che farà il suo debutto questa sera in prima serata.

