KUNG FU PANDA 3/ Su Italia 1 il film diretto da Jennifer Yuh e Alessandro Carloni (oggi, 10 marzo 2018)

Kung Fu Panda 3, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 10 marzo 2018. Nel cast di doppiatori: Jack Black e Angelina Jolie, alla regia Jennifer Yuh e Alessandro Carloni.

10 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione in prima serata su Italia 1

ALLA REGIA JENNIFER YUH E ALESSANDRO CARLONI

Il film Kung Fu Panda 3 va in onda su Italia 1 oggi, sabato 10 marzo 2018, alle ore 21.10. Una pellicola d'animazione che rappresenta il terzo capitolo di una delle epopee cinematografiche animate più amate dal pubblico di grandi e piccini in tutto il mondo. Rispetto alla pellicola precedente, accanto a Jennifer Yuh, alla regia troviamo anche Alessandro Carloni, sceneggiatore italiano che aveva già collaborato alla realizzazione dei due prequel di Kung Fu Panda 3. Ha poi sceneggiato Dragon Trainer e Dragon Trainer 2. Ottimo riscontro del pubblico e della critica anche per l'ultimo capitolo della saga che racconta le simpatiche e strampalate vicissitudini che vedono protagonista un panda e che viene trasmesso in tv nel nostro Paese per la prima volta in assoluto. Il film è infatti uscito nelle sale cinematografiche del nostro Paese nel marzo del 2016. Il team di sceneggiatori di Kung Fu Panda 3 è orfana delle grandi personalità presenti nei film precedenti ma è stata curata da due giovani e promettenti sceneggiatori come Jonathan Aibel e Glenn Berger. Vediamo adesso insieme la trama del film nel dettaglio.

KUNG FU PANDA 3, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Il film si apre con lo scontro tra Kai e Oogway, in cui ha la meglio il primo. Oogway prima di morire, però, avverte il suo avversario che presto verrà sconfitto da un guerriero misterioso. Kai non crede alle parole dello spirito di Oogway e torna nel mondo dei vivi per cancellare ogni traccia di ciò a cui Oogway aveva precedentemente dato vita. Intanto Po ha appena appreso che ben presto sostituirà Shifu nella carica di gran maestro, anche se il panda non si sente del tutto preparato per un impegno del genere. Mentre Kai cerca di mettere in piedi la sua armata, fa la sua comparsa nel piccolo villaggio un misterioso panda che si scoprirà essere niente meno che il padre di Po. Tra i due nascerà un bellissimo rapportò che scatena immediatamente rabbia e frustrazione nel signor Pong, ovvero l'oca che anni addietro adottò Po, crescendolo poi come fosse suo figlio. Intanto Kai ha raggiunto il villaggio ed è intenzionato a uccidere tutti panda ancora in vita. Riuscirà Po ad annientare questa nuova epocale minaccia?

