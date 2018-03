LOREDANA LECCISO CONTRO ROMINA POWER/ Al Bano Carrisi:"Cristel incinta? Se vuole lo dica lei. Io vorrei..."

Loredana Lecciso contro Romina Power: Al Bano come sempre tra due fuochi. Ma pare confermata la notizia della gravidanza della figlia Cristel Carrisi...(Sabato Italiano)

Loredana Lecciso, Al Bano e Romina

Continua a tenere banco la polemica a distanza tra Loredana Lecciso e Romina Power: le due donne di Al Bano Carrisi che a quanto pare a breve si scambieranno i rispettivi punti di vista attraverso gli avvocati. Tutta colpa di un post fasullo, firmato da una Loredana Lecciso fasulla, che invece Romina ha dato per vero. Cosa c'era scritto? Ormai è di dominio pubblico:"Si è vero. È incinta di un maschietto, nascerà ad aprile. Ditelo ai giornalisti, fate girare la foto e la notizia. Io non vi ho detto nulla". A cosa si riferiva questa dichiarazione? Ovviamente alla presunta gravidanza di Cristel Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina. Da qui la decisione della Lecciso di sguinzagliare i suoi legali edi "porre in essere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, a tal fine riservandosi di adire tutte le vie legali, sia in sede civile che in sede penale" poiché "sul profilo del social network Instagram della Romina Power è apparso un post a contenuto altamente e gravemente diffamatorio e lesivo della persona e della immagine della Loredana Lecciso". Che ha ribadito come il post "verosimilmente ascrivibile a ignoti, si è esplicato nella divulgazione di notizie false non provenienti dalla Loredana Lecciso, con l'aggravante della indebita appropriazione della sua identità".

LA GRAVIDANZA DI CRISTEL CARRISI

Ma se è vero che il post che ha scatenato la guerra tra Loredana Lecciso e Romina Power non era stato firmato dalla showgirl pugliese, c'è da dire che un fondo di verità sulla gravidanza di Cristel pare esserci. Ospite di Eleonora Daniele a Sabato Italiano, il direttore di "Nuovo" Riccardo Signoretti ha svelato di aver telefonato personalmente ad Al Bano per chiedergli conferma di questa gravidanza. Il cantante ha glissato:"Se davvero è incinta dovrebbe dirlo lei...Io posso dire che se fosse un maschietto vorrei si chiamasse Antonio, se fosse una femminuccia Maria". I dubbi sulla gravidanza, però, sembrano dissolversi di minuto in minuto. Un'amica di Cristel, infatti, qualche giorno fa ha pubblicato ingenuamente una foto che ritrae la Carrisii con un pancione in bella vista e l'hashtag #pregnancystyle, ovvero "stile gravidanza". Più chiaro di così...

