Lorenzo Crespi da Barbara d'Urso/ Malato e senzatetto: "Sono un mostro"

Lorenzo Crespi ha passato una settimana difficile, a favor di social, e per lui si riaprono le porte di Domenica Live, quali saranno le sue dichiarazioni a riguardo?

10 marzo 2018 - agg. 10 marzo 2018, 12.32 Hedda Hopper

Lorenzo Crespi

Una foto di lui che bacia un uccello, questo è l'ultimo post che Lorenzo Crespi ha pubblicato su Instagram per rilanciare le sue argomentazioni e confermare che non usa i social per mettersi in mostra ma solo perché non ha nessuno accanto a sè. L'attore vive grazie ai suoi fan e al sostegno del pubblico che in questi anni lo ha seguito con affetto, ma cosa succederà adesso che tornerà in tv per denunciare la situazione in cui nuovamente riversa? Alcuni sono pronti ad accusarlo di volersi solo farsi notare e di essere in queste condizioni perché non ha molta voglia di lavorare oltre alla tv, ma sarà davvero così? Lui ha ribadito più volte di essere pronto a tutto e sui social scrive: "Mi rimproverate di sfogarmi solo sui social,di scrivere quello che passo,non mi offendo,perché quando resti solo pensi è una fortuna che esistono i social,vero,le persone che restan sole,senza nessuno,di solito sono mostri,evidentemente sono un mostro è non me ne sono mai accorto".

TUTTI PRONTI AD AIUTARLO

La storia di Lorenzo Crespi sta un po' a cuore a tutti. I fan continuano a mobilitarsi per lui offrendo lavoro, disponibilità e tutto quello che potrebbe essere utile in una situazione del genere. Lui stesso ha ringraziato tutti quelli che si sono mobilitati per lui ma anche confermato al sua impossibilità (o poca voglia) di rispondere in privato a coloro che hanno offerto il proprio aiuto. In questi ultimi giorni i suoi fan sono stati sulle montagne russe per via di una serie di annunci e di emozioni che hanno riempito loro il cuore ma che hanno fatto temere il peggio. L'attore versa di nuovo in gravi condizioni dopo qualche anno passato tranquillo soprattutto dopo l'intervento di Barbara D'Urso e della redazione di Domenica Live. All'epoca l'attore lasciò Messina per tornare a Roma e occuparsi dei ragazzi della comunità che lo aveva ospitato. La sua voglia era quella di sporcarsi le mani e lavorare senza pretendere altro, nemmeno tornare in tv.

QUALI SARANNO LE SUE RIVELAZIONI A DOMENICA LIVE

Dopo qualche anno di silenzio, l'attore è tornato a denunciare la sua situazione di degrado e il conseguente peggioramento della sua malattia. Adesso vive al freddo, non ha la possibilità di lavarsi e di avere acqua calda e questo lo ha costretto addirittura a recarsi in ospedale. Il misterioso ricovero non è durato molto visto che qualche ora era nuovamente sui social pronto ad annunciare il suo ritorno a Messina come candidato politico a capo di Forza Nuova. Saranno queste le rivelazioni che domani confermerà a Domenica Live? A quanto pare l'attore sarà tra gli invitati di Barbara D'Urso e a confermarlo ci ha pensato proprio lui scrivendo un nuovo post su Instagram e dichiarando: "che freddo,sono gelato,non vedo l'ora di arrivare stasera a Milano di buttarmi in un albergo caldo e in una vasca da bagno per ore,mamma mia..vi do un bacio e vi auguro una serena giornata a tutti..". Finalmente starà a caldo per un po' e potrà lavarsi, a quanto pare. Ma come sarà il suo intervento a Domenica Live?

