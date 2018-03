MASSIMILIANO MORRA E SARA DI VAIRA/ Per l’attore un progetto in inglese all’orizzonte (Ballando con le stelle)

L’attore partenopeo Massimiliano Morra protagonista della fiction Furore, è in gara nel format di Rai 1 al fianco della ballerina livornese Sara Di Vaira. Anticipazioni.

10 marzo 2018 Francesca Pasquale

Massimiliano Morra e Sara Di Vaira a Ballando con le stelle

Tra le coppie in gara nell’edizione 2018 di Ballando con le stelle, la cui prima puntata viene proposta questa sera su Rai 1 per la conduzione di Milly Carlucci, c’è anche quella composta dal cantante Massimiliano Morra che il pubblico italiano sta apprezzando nella seconda stagione della fiction Furore, e la ballerina professionista Sara Di Vaira. Una coppia che appare dalle grandi potenziali e che potrebbe effettivamente inserirsi nello stretto cerchio delle favorite: Massimiliano Morra è in splendida forma fisica e la Di Vaira è un volto noto del programma per cui perfettamente a proprio agio tra le pieghe e le dinamiche di questa gara. Infatti, la ballerina nata a Cecina in provincia di Livorno nel 1979, ha fatto il proprio esordio nello show della Carlucci nel lontano 2009 in coppia con un altro attore napoletano molto amato ed apprezzato come Maurizio Aiello. Nella passata edizione Sara Di Vaira, invece, ha preso parte al talent al fianco dell’ex campione di rugby Martin Castrogiovanni.

MASSIMO MORRA, PROVE DI FEELING CON SARA

In una recente intervista rilasciata al settimanale Vero, l’attore napoletano Massimiliano Morra protagonista anche della seconda stagione della fiction Furore, ha parlato non solo della propria carriera ma anche della sfera sentimentale. In particolare ha sottolineato come, magari, dalla sua partecipazione a Ballando con le stelle possa anche nascere un amore, anticipando la volontà di lasciarsi andare alla passione nel caso dovesse scoccare la classica scintilla: “La storia del programma insegna che gli amori possono nascere anche sulla pista da ballo. Quindi, se scoccherà la scintilla, di certo non la terrò a bada.”. Insomma ci sono tutte le premesse affinché possa nascere una relazione con Sara Di Vaira sul conto della quale ha rivelato al portale UrbanPost.it: “Il rapporto con Sara? Ottimo. Ci impegniamo molto, ma tra uno stacco e l’altro ci scappa anche la battuta. Con lei mi trovo bene, poi è una bella ragazza, quindi fa bene anche all’occhio”.

IN ARRIVO UN NUOVO PROGETTO IN LINGUA INGLESE

Nel corso della stessa intervista rilasciata a Urban Post, l’attore Massimiliano Morra ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta di Ballando con le stelle ammettendo, tra l’altro, di essere alle prime armi nel campo del ballo. Inoltre, ha anche parlato del proprio futuro professionale anticipando un nuovo progetto in lingua inglese che dovrebbe essere proposto in tutto il mondo: “Ho deciso di partecipare perché è un talent molto bello, costruttivo e potrebbe arricchire il mio bagaglio culturale. Sono molto contento e non vedo l’ora di iniziare. Mi sto allenando molto con Sara Di Vaira. Prima esperienza? Sì, a parte qualche piccolo ballo con gli amici nei villaggi turistici è la prima esperienza con il ballo. Fisicamente è estenuante ballare per tre o quattro ore di fila. Io faccio molto sport, ma il ballo richiede tanto sacrificio, impegno e soprattutto tanto fiato. Futuro? C’è un progetto nuovo in inglese, dovrebbe andare in onda in tutto il mondo, oltre che in Italia, ma è presto per parlarne”.

