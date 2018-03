MASSIMILIANO MORRA/ "Tra insegnanti e concorrenti, c'è da perdere la testa!" (Ballando con le Stelle 2018)

Massimiliano Morra, Ballando con le Stelle: l'attore napoletano sarà uno dei concorrenti della nuova edizione del talent show condotto da Milly Carlucci.

10 marzo 2018 Fabio Morasca

Massimiliano Morra a Ballando con le Stelle (Web)

Massimiliano Morra è uno dei protagonisti della seconda stagione di Furore, la fiction in onda su Canale 5. L'attore napoletano, però, prenderà parte anche alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, il talent show per vip dedicato al ballo, condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai 1, come concorrente in gara. Alla vigilia della partenza della nuova edizione dello show di Rai 1, Massimiliano Morra ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo. L'attore ha esordito, parlando della presenza massiccia di belle donne all'interno del programma di Milly Carlucci. Morra, che ha dichiarato di avere molta voglia di innamorarsi, non ha escluso che qualcosa possa nascere all'interno del programma anche se, al primo posto, metterà sicuramente l'impegno e la professionalità. Queste sono state le sue dichiarazioni rilasciate a riguardo: "E' vero che vorrei innamorarmi. Le ragazze sono tutte bellissime, è dura sceglierne una... Tra le insegnanti e le concorrenti, c'è da perdere la testa. Ci tengo a precisare, però, che le donne non mi distraggono dal mio obiettivo: fare un buon Ballando con le Stelle".

MASSIMILIANO MORRA E LA SUA DONNA IDEALE

Massimiliano Morra, quindi, ha proceduto con un identikit della sua donna ideale, partendo, ovviamente, dai requisiti fisici. L'attore 32enne è decisamente attratto dalle donne con gli occhi chiari. Morra ha anche aggiunto di credere nel colpo di fulmine e di essere particolarmente incuriosito dalla cosiddetta ragazza "maschiaccio" che non fa troppa attenzione a come apparire. Massimiliano Morra, quindi, concentrandosi soprattutto sulla propria situazione sentimentale, ha dichiarato di essere single in quanto, negli ultimi anni, ha preferito concentrarsi maggiormente sulla propria carriera di attore. L'attore, proprio a causa del suo particolare lavoro, non ha mai voluto illudere nessuna donna, mettendo le cose in chiaro fin da subito. Questo, presumibilmente, è il motivo principale della sua "singletudine". L'attore non vuole flirt e considera il fidanzamento come un impegno serio: "Da napoletano, credo nei valori. Ho avuto tante opportunità ma ho sempre pensato alla carriera. Ho un lavoro particolare e non voglio prendere in giro nessuno".

MORRA: "CON GABRIEL GARKO SIAMO AMICI"

L'attore napoletano ha anche parlato della convivenza con l'etichetta di sex symbol: Massimiliano Morra non ci fa molto caso e ha assicurato di essere sempre se stesso e di non indossare mai delle maschere. Massimiliano Morra, al momento, sta vivendo un buon periodo professionale nel nostro paese ma il suo massimo obiettivo sarebbe quello di riuscire a sfondare negli Stati Uniti: per far sì che cio accada, l'attore 32enne sta prendendo lezioni di inglese e ha già affrontato qualche provino in America. Inevitabile, è stata la domanda riguardante la sua partner di scena, ed ex fidanzata, Adua Del Vesco, con cui ha girato molte scene intime in Furore 2. Questa è stata la risposta di Morra: "Essendoci stato un rapporto di due anni, c'è sintonia tra di noi. Le scene di sesso mi divertono tantissimo. Scindo il lavoro dalla vita privata". Morra, quindi, ha aggiunto di aver un bel rapporto con Gabriel Garko, attuale compagno di Adua Del Vesco. I due attori sono amici e vivono nello stesso paese, Zagarolo, in provincia di Roma.

© Riproduzione Riservata.