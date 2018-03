MATTIA BRIGA E LUDOVICA VALLI SI SONO LASCIATI?/ Le indiscrezioni sulla relazione del rapper e l'ex tronista

L'amore è giunto al termine tra Mattia Briga e Ludovica Valli? Da settimane si vociferava che ci fosse del tenero tra il rapper e l'ex tronista ma poi qualcosa è cambiato...

10 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Mattia Briga e Ludovica Valli

La notizia di una possibile relazione amorosa tra Mattia Briga e Ludovica Valli era balzata alle cronache diverse settimane fa e sembrava che tutto stesse andando per il meglio per la coppia: il rapper balzato alle cronache dopo la partecipazione ad Amici e l'ex tronista di Uomini e donne erano stati avvistati per le vie di Bologna e successivamente anche in un locale di Roma, dando l'impressione di essere affiatati e innamorati. Insieme a questi indizi anche alcuni emoticon e dichiarazioni nei rispettivi profili Instagram sembravano confermare l'inizio di una frequentazione assidua, dopo anni di amicizia. Ma chi pensava alla nascita di una grande storia d'amore putroppo dovrà restare deluso: nell'ultimo numero di Uomini e donne Magazine (il nuovo settimanale dedicato ai protagonisti del dating show di Maria De Filippi) è stato pubblicato un breve articolo proprio dedicato alla coppia e le notizie non sono affatto buone.

AMORE AL CAPOLINEA PER MATTIA BRIGA E LUDOVICA VALLI

Secondo quanto riporta il settimanale Uomini e donne Magazine, Mattia Briga e Ludovica Valli avrebbero già chiuso ogni rapporto: "Da settimane si rincorrevano le voci di una presunta relazione tra Ludovica Valli e Mattia Briga. Alcuni fan li avevano sorpresi insieme per le strade e i ristoranti di Roma. Come un fulmine a ciel sereno però, è arrivata la notizia della conclusione della loro storia, giunta irrimediabilmente al capolinea. A scrivere la parola fine è stata l'ex tronista che, a sole tre settimane dall'inizio della loro relazione, ha piantato in asso il rapper". Una dichiarazione che non mette fine ai sospetti dei fan della coppia: in molti, notano, infatti che le voci di questo flirt si rincorrono da un periodo ben superiore alle tre settimane, mentre per altri il sospetto è che Mattia e Ludovica abbiano solo cercato di riportare su di sé un po' di attenzione mediatica dopo essere finiti nell'oblio dei personaggi dell'universo mariano. Sta di fatto che, almeno fino ad ora, i due interessati a questa querelle non si esprimono, evitando sia conferme che smentite.

