Marisa Passera/ Masterchef Italia Celebrity: "sapevo che mi stavo andando ad infilare in un guaio" (Tv Talk)

Marisa Passera, voce di Radio Deejay, oggi pomeriggio sarà fra gli ospiti di "Tv Talk", programma in onda il sabato pomeriggio su Rai Tre. Ecco tutte le info.

10 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Marisa Passera (Facebook)

Marisa Passera, voce di Radio Deejay, questo pomeriggio sarà ospite del programma di approfondimenti Tv Talk, dove si parlerà di tv, di programmi di intrattenimento dai risultati straordinari e anche di show attualmente in programmazione. Marisa Passera, nota anche con lo pseudonimo "La Giada", dal 2013 è in onda su Radio Deejay con Via Massena, programma che la vede al fianco di Vic e Federico Russo; l'anno scorso ha partecipato alla prima edizione di Masterchef Italia Celebrity Edition, lo show culinario in onda su Sky Uno per la prima volta tutto dedicato al mondo dei vip. Raggiunta da Angelo Baiguini e Valeria Benatti per Radio 105, la conduttrice radiofonica ha commentato così la sua avventura culinaria: "Personalmente sapevo che mi stavo andando ad infilare in un guaio, ma non pensavo che sarebbe stato così enorme: io sono molto disordinata, il peggiore difetto per una aspirante MasterChef, per cui non avete idea dell’ansia che mi saliva quando i giudici si avvicinavano al mio bancone!".

LA CARRIERA IN RADIO E IL SUCCESSO SUL PICCOLO SCHERMO

Conduttrice televisiva e radiofonica, Marisa Passera oggi pomeriggio sarà ospite dell'appuntamento del sabato con Tv Talk, che come di consueto prenderà il via a partire dalle 14.55 su Rai3. Voce amatissima di Radio Deejay, "La Giada" inizia la sua carriera con "Dispenser" su Radio due al quale seguono, nel 2000, il programma su Rai Tre dal titolo "Gap" e "Fratelli d'Italia" su Stream Tv. Opinionista fissa nel 2005 a "Cronache Marziane", nello stesso anno conduce "Citofonare play" su Play Radio con Flavia Cercato, mentre l'anno seguente è al timone di "Arrivano le femmine" con Ambra Angiolini. Nel 2006 è nel cast di Mtv Very Victoria e nel 2008 approda a Radio Deejay dove conduce, assieme a Federico Russo, "FM". Nel 2009 affianca Victoria Cabello su La7 per la nuova edizione di Victor Victoria, seguita, nel 2010 dai programmi "Viva la crisi" su Rai Educational e "Weejay" su Radio Deejay. Anche nel 2010 continua ad affiancare alla sua attività radiofonica quella sul piccolo schermo, che la vede impegnata a "Quelli che il calcio" su Rai due, a "Celebrity Masterchef Italia", dove partecipa come aspirante chef, e a The Real Italia, talk show in onda su TV8.

