NATHALIE GUETTA E SIMONE DI PASQUALE/ L’attrice francese sta per salutare Don Matteo (Ballando con le stelle)

Nathalie Guetta, storica ed amatissima interprete di Don Matteo 11, è nel cast di Ballando con le stelle al fianco del ballerino Simone di Pasquale.

10 marzo 2018 Francesca Pasquale

Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale a Ballando con le stelle

Tra poche ore sta per iniziare su Rai 1 l’edizione 2018 del talent Ballando con le stelle. Al timone c’è naturalmente la padrona di casa Milly Carlucci mentre ci sono tante novità per quanto concerne il cast. Infatti, si esibiranno sulla pista del primo canale della Rai tanti volti noti del mondo dello spettacolo come l’attrice francese Nathalie Guetta ma naturalizzata italiana. Nathalie è tra i personaggi più amati del pubblico grazie allo straordinario successo ottenuto nei panni di Natalina, la perpetua che da sempre è nella canonica al fianco di Don Matteo assieme all’inseparabile Pippo. Nathalie invece, in questa avventura televisiva nel mondo del ballo potrà contare sul prezioso supporto artistico del ballerino professionista, Simone Di Pasquale vero punto di riferimento per gli appassionati di Ballando. Infatti, Di Pasquale ha iniziato la propria esperienza nel programma di Rai 1 nel 2005 tra l’altro vincendo all’esordio in coppia con Hoara Borselli. Per lui questa sarà la 13esima partecipazione. Nello scorso anno ha ballato al fianco di Anna Galiena.

NATHALIE GUERRA, L’ADDIO A DON MATTEO

Nathalie Guetta nota al grande pubblica come Natalina, la perpetua di Don Matteo, è nel cast di Ballando con le stelle 2018. Una nuova esperienza, evidente segnale di un percorso di rinnovamento vista l’eccessiva identificazione nel personaggio della fiction di Rai 1. Infatti, l’attrice nata a Parigi, in una recente intervista rilasciata al settimanale Spy, ha annunciato il suo addio a Don Matteo dopo una collaborazione durata ben 18 anni. Queste le parole evidenziate dall’amata attrice: “Sono molto affezionata al mio personaggio, negli anni l'ho difeso e fatto crescere con dedizione, ma dopo 18 anni, sono sincera, non ne posso più”. Parole che lasciano poche speranze ai milioni di fan di rivedere almeno per un’altra stagione la battagliera perpetua imperversare per le strade di Spoleto.

LA CARRIERA

Nathalie Guetta è nata a Parigi il 9 settembre del 1958 ed è la sorella del celebre dj francese David Guetta nonché del giornalista politico Bernard. Da sempre appassionata di arte e di circo, all’età di 16 anni ha deciso di lasciare la propria città per seguire una compagnia circense che proponeva spettacoli in tutto il Paese Transalpino. Dopo sei anni si ritrova a Napoli ad occuparsi di teatro ed ad insegnare spettacoli incentrati sui burattini. Il suo talento viene enfatizzato nel 1989 grazie al Maurizio Costanzo Show, un format che gli permise all’epoca di esibirsi in diverse puntate dinnanzi ad un pubblico considerevole. Nello stesso anno ha esordito al cinema nel film di Italo Spinelli e Paolo Grassini, Roma – Paris – Barcelona mentre nel 1992 viene inserita dalla regista Cristina Comencini nel cast del film I divertimenti della vita privata. Nello stesso anno recita anche nella commedia di Christian De Sica e Renato Pozzetto, Ricky & Barabba. Non c’è dubbio che la definitiva consacrazione sia arrivata con la fiction Don Matteo 11.

© Riproduzione Riservata.