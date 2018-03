NCIS LOS ANGELES 9/ Anticipazioni del 10 marzo 2018: Sam e Mosley saranno una coppia?

NCIS Los Angeles 9, anticipazioni del 10 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Rai 2. Mosley decide di andare in missione sotto copertura per fermare un traffico di armi.

NCIS Los Angeles 9, in prima Tv su Rai 2

NCIS LOS ANGELES 9, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, sabato 10 marzo 2018, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Los Angeles 9, in prima Tv assoluta. Sarà il 4°, dal titolo "Nuovi equilibri". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Deeks (Eric Christian Olsen) e Kensi (Daniela Ruah) cercano di fare amicizia con Hidoko (Andrea Bordeaux), ma sembra che il braccio destro di Mosley (Nia Long) preferisca tenere le distanze. Nel frattempo, Callen (Chris O'Donnell) scopre che Sam (LL Cool J) ha venduto il suo appartamento e si è trasferito in roulotte senza informarlo. La squadra indaga poi sulla morte di un Tenente della Marina, uccisa da un cecchino mentre si trovava in piscina. Il Comandante Miyazaki (Stephen Oyoung), il superiore di Naomi Elder (Erin Breen), esclude che la vittima possa essersi fatta dei nemici nella squadra. L'ufficiale doveva incontrare alcuni appaltatori della Difesa, ma ha disdetto l'appuntamento prima del suo omicidio. Mentre indagano sul caso, Deeks manifesta qualche dubbio sulla possibilità che Hetty (Linda Hunt) possa tornare un giorno, ma ne approfitta anche per pensare di poter cambiare lavoro.

Su consiglio della Mosley, Callen e Sam trovano un disco d'archivio a casa della vittima.e dopo aver estratto la micro SD all'interno grazie ad Eric (Barrett Foa) scoprono che l'ufficiale stava tenendo sotto controllo il confine cinese da diversi anni. Si tratta tra l'altro di materiale top secret che non avrebbe mai potuto portare all'esterno della base e presunto motivo del suo omicidio. Dopo aver visionato il materiale video nelle vicinanze della scena del crimine, Eric individua una motocicletta che potrebbe appartenere all'assassino. Sam e Callen invece approfondiscono tutti gli account social della vittima, trovando dei particolari che li conduce poi in una villa. Una volta all'interno, scoprono che uno degli amici della vittima è stato torturato fino a fargli perdere i sensi. Poco dopo, Sam e Callen vengono presi di mira da un gruppo di criminali filippini, con cui avviano una sparatoria breve e da cui riescono a sfuggire grazie all'intervento di Deeks e Kensi. Eric scopre che si tratta di un gruppo collegato con la Cina da diverso tempo, motivo per cui la vittima potrebbe essersi messa in affari con loro diversi anni prima. Individuata una delle moto dei killer via satellite, Sam e Callen riescono ad impedire un nuovo omicidio.

ANTICIPAZIONI DEL 10 MARZO 2018, EPISODIO 4 "NUOVI EQUILIBRI"

In questo nuovo episodio, Sam e Callen si uniranno a Mosley per una nuova missione sotto copertura. Sam incontrerà una sua vecchia conoscenza per indagare su un nuovo caso, che ha a che fare con il traffico illegale di armi. In questo caso si tratta di un forte quantitativo di armamenti di vario tipo, un'importante organizzazione criminale che di certo ha provocato più di qualche morte. Nonostante i forti dubbi di tutta la squadra, Sam sembra determinato a fidarsi del suo conoscente. Intanto conosceremo qualcosa di più sul personaggio di Mosley, che potrà finalmente mostrare di cosa è capace. Fino ad ora infatti è rimasta rigida nelle sue posizioni, intenta a ripulire la squadra secondo le sue esigenze. Nelle trame precedenti l'abbiamo addirittura vista mettere in dubbio le capacità di Sam ed ora è arrivato il suo momento. Sembra proprio che il protagonista nutra una forte ammirazione per il suo superiore: nascerà una relazione romantica fra loro?

