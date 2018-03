POIROT: IL PERICOLO SENZA NOME/ Su Rete 4 il film con David Suchet (oggi, 10 marzo 2018)

Poirot: Il pericolo senza nome, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 10 marzo 2018. Nel cast: David Suchet, John Harding e Philip Jackson, alla regia Renny Rye. Il dettaglio.

10 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST DAVID SUCHET

Il film Poirot: Il pericolo senza nome va in onda su Rete 4 oggi, sabato 10 marzo 2018, alle ore 16.40. Una pellicola di genere giallo e thirller che fa parte della saga televisiva dedicata alle avventure poliziesche del formidabile Hercule Poirot, ispettore di polizia francese nato dalla penna di Agatha Christie ed adattato sul piccolo schermo dagli anni 80. Come spesso accade in tutti gli episodi della serie, la trama del film si discosta in moltissime parti dalla narrazione del libro con aneddoti differenti e personaggi assenti o aggiunti nella sceneggiatura. Prodotto nel maggio del 1990, il film si è avvalso della professionalità di grandi personalità del cinema britannico, che hanno affiancato l'inossidabile David Suchet, stiamo parlando di John Harding, Philip Jackson e Pauline Moran. Altro grande nome di cui si è potuta avvare la produzione di Poirt: Il pericolo senza nome è Caroline Smith, che ha svolto il ruolo di coordinamento artistico tra scenografia e ambientazione. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

POIROT: IL PERICOLO SENZA NOME, LA TRAMA DEL FILM

Nicky, una giovane donna dall'aspetto elegante e grazioso, vive felice e spensierata nella sua abitazione di famiglia, una lussuosa residenza dotata di ogni genere di comfort. La sua esistenza è però turbata da diverse settimane, da un misterioso individuo che promette di farle del male, per un non precisato motivo. Perseguitata e messa alle strette, Nicky decide di rivolgersi all'ispettore Poirot che inizia subito ad indagare sul caso, per tentare di dare un nome al volto dell'uomo che cerca di minacciare la donna. Passano ancora alcuni giorni, quando la cugina di Nicky viene disgraziatamente uccisa a colpi di pistola. I puzzle di eventi si farà sempre più torbido ed intricato. Poirot, riuscirà come sempre a incastrare il colpevole?

