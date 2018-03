Paolo Fox/ Oroscopo del weekend 10-11 Marzo: Leone in grande crescita

Oroscopo del weekend, previsioni di Paolo Fox a I Fatti Vostr per sabato 10 e domenica 11 Marzo: Sagittario in recupero, Acquario pronto a tutto per la sua indipendenza.

10 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo del weekend, Paolo Fox - La Presse

L'Ariete sabato ha 5 stelle in amore e sul lavoro e 4 stelle nell'ambito della fortuna". Mercurio e Venere sono entrati nel segno, questo non limita le tensioni del periodo perché il vostro 2018 nasce con un Saturno in posizione dissonante. Il Toro ha 5 stelle in amore, 4 stelle sul lavoro e anche nella fortuna". Le cose si stanno sistemando grazie a Venere nel segno tra qualche settimana. Molti amori e amicizie possono diventare importanti. Si deve avere grande prudenza con le questioni economiche. I Gemelli hanno 4 stelle in amore, 4 stelle sul lavoro e 4 stelle nella fortuna. Vi allontanate dalla fase di disagio vissuta qualche tempo prima anche se oggi avete la Luna opposta. Il Cancro ha 4 stelle in amore, 4 stelle sul lavoro e 4 stelle nella fortuna. Avete sempre un "se" dietro alle vittorie che è dato dal pianeta Saturno. In questi giorni si è pieni di buoni progetti ma in dubbio su quello che si deve fare.

LEONE IN GRANDE CRESCITA, BILANCIA ATTENZIONE A VENERE

Il Leone sabato ha 4 stelle in amore, sul lavoro e nella fortuna. C'è un grande recupero e non potrebbe essere diversamente visto che sia Mercurio sia Venere sono dalla parte. La Vergine ha 3 stelle in amore, 3 stelle sul lavoro e 4 stelle nella fortuna. Siamo quasi fuori dalla fase di disagio ma c'è ancora una Luna dissonante nel vostro segno. Vi aspetta comunque un grande cielo nelle prossime settimane e se si vuole fare qualcosa per sé stessi e per gli altri si avrà grande successo. La Bilancia ha 4 stelle in amore, 4 stelle sul lavoro e nella fortuna. Nonostante le quattro stelle in amore, Venere inizia un transito in opposizione. Quindi, chi non ha un amore non lo cerca o chi ha sentimenti li vuole verificare. Sembra difficile sul lavoro trovare il bandolo della matassa. Lo Scorpione ha 5 stelle in amore, 4 stelle sul lavoro e 5 stelle anche nella fortuna. Ci sono molte occasioni per farsi valere quindi quello che viene in mente in questi giorni può essere importante per il futuro.

SAGITTARIO IN RECUPERO, ACQUARIO LIBERO E FELICE

Il Sagittario sabato ha 4 stelle in amore, 5 stelle sul lavoro e 4 stelle nella fortuna. Si sta recuperando con grandi progetti importanti nella seconda fase dell'anno. Iniziate a ritrovare il ruolo e ha bisogno di emozioni e di novità. Il Capricorno ha 4 stelle in amore, 3 stelle sul lavoro e 4 stelle nella fortuna. Il fine settimana è abbastanza protetto ma le prossime tre settimane saranno toste. L'Acquario ha 4 stelle in amore, 4 stelle sul lavoro e 4 stelle nella fortuna. L'indipendenza conta tantissimo ma in amore non si può essere sempre liberi. Non si rinuncia al piacere della coppia e grazie a Venere positiva si troverà il piacere di amore. I Pesci hanno 4 stelle in amore, 4 stelle sul lavoro e 5 stelle nella fortuna. La Luna è dissonante oggi ma sabato le cose vanno meglio. Oggi c'è chi ha tanto da fare e si sente fiacco a livello fisico. Questo è un anno di arrivo o di ripartenza.

© Riproduzione Riservata.