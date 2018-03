ROCCO SIFFREDI, CANNA-GATE/ Difende Francesco Monte: "È esagerato creare tutto questo" (Isola dei famosi 2018)

Rocco Siffredi dice la sua sul canna gate, difendendo Francesco Monte: il motivo? Eva Henger ha davvero esagerato con le sue parole e forse se n'è anche resa conto.

10 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Le dichiarazioni di Eva Henger su Francesco Monte e l'uso di marijuana a L'Isola dei famosi 2018 continuano a creare un gran polverone mediatico, con schieramenti da parte dell'uno o dell'altro protagonista di questa querelle. Anche Rocco Siffredi ha deciso di intervenire per dire la sua su quanto detto dall'attrice e prendendo posizione in maniera più che chiara dalla parte di Francesco Monte. Secondo l'ex partecipante al reality show di Canale 5, infatti, la Henger si è mossa solo per la rabbia della nomination e ha esagerato nelle sue dichiarazioni. Ecco le sue parole: "Eva ha tirato fuori tutta la sua rabbia. La marijuana è legale in mezza Europa, è stato esagerato creare tutto questo polverone solo perché un ragazzo si è fatto uno spinello… Credo lo abbia capito anche lei…"

ROCCO SIFFREDI CRITICA EVA HENGER

Rocco Siffredi conferma dunque che questo gran polverone è stato creato sulla base del nulla e che Eva Henger si sarebbe pentita per le proprie affermazioni. La polemica però sembra ancora molto lontana dal giungere al termine, anche perché Striscia la notizia continua a portarla alla ribalta quotidianamente con nuove prove della colpevolezza dell'ex tronista e di alcuni suoi colleghi. Sono quindi balzati alle cronache anche i nomi di coloro che avrebbero fumato marijuana insieme a Monte ovvero Rosa Perrotta, Paola Di Benedetto, Marco Ferri e Filippo Nardi. Una questione particolarmente spinosa, soprattutto considerando la dura condanna alla quale il gruppetto avrebbe potuto essere sottoposto in Honduras. Francesco Monte sarà ospite della prossima puntata del Maurizio Costanzo Show e i telespettatori dell'Isola dei famosi già si aspettano qualche clamorosa dichiarazione ai microfoni del programma di Canale 5. Fino ad oggi l'ex tronista ha chiaramente negato la veridicità delle accuse di Eva Henger.

