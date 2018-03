Roberta, C'è posta per te/ Social scatenati, colpita anche Maria De Filippi: “Sei simpatica!”

10 marzo 2018 Silvana Palazzo

Roberta, C'è posta per te

Il web ha un nuovo idolo: si chiama Roberta ed è stata protagonista nell'ultima puntata di C'è posta per te. La storia d'amore tra sua madre Marta e il giovane Federico ha occupato gran parte della serata, anche per l'intransigenza della ragazza che si è poi sciolta grazie all'intercessione di Maria De Filippi. Ma a far scompisciare dalle risate il web sono state le battute della giovane campana. “Sei molto simpatica”, è arrivata a dire la moglie di Maurizio Costanzo, che le ha anche chiesto notizie sul suo status sentimentale. Una domanda che ha scatenato i social, dove è partito subito il dibattito sull'eventuale che Roberta venga messa sul trono di Uomini e Donne. C'è stato poi qualcuno che ha addirittura chiesto la partecipazione di Roberta come corteggiatrice di Mariano Catanzaro, l'attuale tronista di Uomini e Donne. Per il pubblico sarebbero “risate assicurate”, fa notare qualche telespettatore. C'è anche chi ha invocato Barbara d'Urso, invitando la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live a farla diventare opinionista. Insomma, rivedremo Roberta in tv?

ROBERTA, A C'È POSTA PER TE COLPISCE ANCHE MARIA DE FILIPPI

Che Roberta sia diventata il nuovo idolo del web è parso chiaro anche da come le pagine social di C'è posta per te hanno trattato la storia dell'amore “clandestino” tra la madre Marta e Federico. Peraltro la ragazza è riuscita a oscurare il più posato fratello Pasquale. Non sono mancati i colpi di scena: Roberta ha rivelato che prima che cominciasse la storia tra Federico e sua madre, era lei a chattare con il giovane. Risate del pubblico in studio, con Federico che si è giustificato: «Sì, ma era già successo qualcosa con tua madre. Lo facevo per arrivare a lei». «Non voglio vedere baci, altrimenti svengo», l'ultima esilarante raccomandazione di Roberta. «Quando ti fanno domande sulla tua situazione sentimentale», scrive Witty Tv pubblicando una gif nella quale Roberta dice «Non ne parliamo proprio» in riferimento alla sua situazione sentimentale. Un'altra gif viene pubblicata con la seguente didascalia: «Quando il ragazzo che sta uscendo con te non ti guarda le Stories». E si vede Roberta affermare: «Per me è incoerente». Insomma, Roberta si è guadagnata la stima della Rete. «ROBERTA IDOLO DELLE MASSE, AHAHAHHA STO MALEE», «ROBERTA SEI VITA» e «Roberta come mood di vita!!» sono alcuni dei messaggi pubblicati su Twitter e ritwittati dalla pagina di C'è posta per te.

