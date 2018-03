ROBOZAO, TERZO CONDUTTORE DI BALLANDO CON LE STELLE 2018/ "Ballerò una salsa"

Robozao, chi è il terzo conduttore di Ballando con le stelle 2018: il compagno di Milly Carlucci e Paolo Belli esordisce come ballerino per una notte.

10 marzo 2018 - agg. 10 marzo 2018, 21.01 Stella Dibenedetto

Milly Carlucci - Ballando con le stelle

Inizio degno di Star Wars per Ballando con le stelle 13. Futuristica anche la conduzione: Robozao affianca i soliti Carlucci e Belli, ma solo per una puntata. Più che a un robot, però, Robozao somiglia a una grossa sagoma. "Voglio imparare a ballare", dice nella presentazione, "mi piace la salsa". No, non quella di pomodoro: Robozao è deciso a impegnarsi con il maestro di danza, e sembra proprio fare sul serio. Milly Carlucci lo presenta al pubblico: "Pensate: per prepararsi, si è guardato tutte le stagioni di Ballando". Il robot è un vero portento: alto 1,80, non sfigura affatto dinanzi ai colleghi. "Lui è uno che impara in fretta". Dopo Robozao, il ricordo di Bibi Ballandi: "Ci guarda e sorride da lassù". Milly scende in platea per salutare la moglie Lella: "Grazie di essere qui. La tua presenza è rassicurante". [agg. di Rossella Pastore]

ESORDIO ALLA CONDUZIONE

L’attesa è finita. Alle 20.35 su Raiuno, andrà in onda la prima puntata di Ballando con le stelle 2018. Per la tredicesima edizione dello show ballerino più famoso della televisione italiana, Milly Carlucci ha pensato ad una serie di novità che, come ha spiegato in collegamento con Sabato Italiano, il programma condotto da Eleonora Daniele, verranno svelate nel corso della serata. Una delle novità più importanti è sicuramente la presenza di Robozao, terzo conduttore di Ballando accanto a Milly Carlucci e Paolo Belli. Il robot che rappresenta una novità assoluta per uno show televisivo. Il debutto ufficiale di Robazao avverrà, tuttavia, non come conduttore ma come ballerino per una notte. Il robot dovrà imparare una coreografia, eseguirla in diretta, ricevere i voti della giuria assegnando poi il tesoretto conquistato ad una delle coppie in gara. Come sa la caverà nei panni di ballerino? Lo scopriremo tra poco.

ROBOZAO, IL ROBOT DI BALLANDO CON LE STELLE 2018

Robozao, il nuovo protagonista di Ballando con le stelle 2018, è un robot alto tre metri che è in grado di cantare e ballare. Il suo compito, secondo alcune indiscrezioni sarà quello di lanciare la pubblicità e interagire con gli altri conduttori. Secondo quanto riporta il portale Il Post, sembra che Robozao provenga dal Brasile anche se, pare, la società abbia anche una sede in California e che sia stato costruito per partecipare a spettacoli musicali, fiere e fare da mascotte a squadre sportive. Nel 2016, si è esibito durante l’intervallo di una partita di calcio tra le squadre brasiliane del Bahia e del Santos nel 2016. Come se la caverà nei panni di ballerino per una notte e conduttore di Ballando con le stelle 2018?

