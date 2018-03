STEFANIA ROCCA E MARCELLO NUZIO/ La recitazione, terapia contro la timidezza (Ballando con le stelle)

L’attrice Stefania Rocca è nel cast di Ballando con le stelle 2018 al fianco del ballerino Marcello Nuzio, lo scorso anno partner in pista di Alba Parietti.

10 marzo 2018 Francesca Pasquale

Stefania Rocca e Marcello Nuzio a Ballando con le stelle

L’attrice italiana Stefania Rocca è tra i concorrenti che prenderanno parte all’edizione 2018 del talent Ballando con le stelle condotto nella prima serata di Rai 1 da Milly Carlucci con il supporto di Paolo Belli. Una nuova esperienza per la Rocca che sarà accompagnata nel mondo del ballo da un professionista del settore come Marcello Nuzio che gli appassionati del programma ricorderanno nella passata stagione al fianco di Alba Parietti. Una coppia che dunque sembra essere ben assortita probabilmente da inserire tra quelle che potrebbero riuscire ad ottenere ottimi riscontri in fatto di risultati anche perché entrambi sembrano godere di un corpo perfettamente in forma, il che è già un ottimo punto di partenza. Naturalmente sarà necessario che tra i due si possa creare un certo feeling, aspetto fondamentale per riuscire a trasmettere emozioni al pubblico. Da ricordare che Marcello Nuzio è alla sua seconda partecipazione al format di casa Rai e che soprattutto è un professionista di grande spessore, tra i migliori presenti in Italia, per cui potrebbe dare una grossa mano alla propria partner in pista.

STEFANIA ROCCA, L’ESPERIENZA CON WEINSTEN

In una recente intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, Stefania Rocca ha parlato anche del caso molestie sessuale che ha scosso il fatato mondo di Hollywood, sottolineando come sia giusto denunciare questo genere di situazioni anche venti anni dopo. Inoltre, ha raccontato la propria esperienza con Weinsten, rimarcando come non ci sia stato nulla di anormale: “Ero negli Stati Uniti con Salvatores per il doppiaggio di Nirvana. C’erano un sacco di ragazzi della produzione, ho sentito un clima di agitazione e ho visto arrivare un omone, anche senza sapere niente di lui avvertivi il potere che emanava. Si siede, si mette ad ascoltare, e comincia a dire “terrific”. Ero preoccupata, ma la parola significa “fantastico” e quindi io e Gabriele ci mettemmo a ridere. Poi, a Venezia, ci siamo rivisti, Weinstein mi è venuto a salutare, ma non ho mai partecipato a feste o cose del genere”.

RECITARE È TERAPEUTICO

Stefania Rocca inoltre in una intervista rilasciata al settimanale Grazia ha raccontato di come sia nata in lei la passione per la recitazione alla tenera età di sette anni e di come tale arte riesca a dare degli incredibili benefici terapeutici per quanti sono alle prese con una eccessiva timidezza. Nello specifico questo il pensiero della concorrente di Ballando con le stelle 2018 al fianco di Marcello Nuzio: “Terapeutico? Secondo me sì, non so proprio in quale altro modo avrei potuto imparare a gestire le mie emozioni. A 7 anni volevo già fare l’attrice, ma ero troppo timida, diventavo rossa continuamente, mi sentivo imbarazzata ogni volta che qualcuno mi rivolgeva la parola. Poi ho capito che recitare mi dava un alibi di libertà. Non dovevo più sparire, bastava che diventassi un’altra persona. Nella vita io sono sempre presente a me stessa, so quel che faccio e quel che dico. Quando recito non mi sento, non mi vedo. Magnifico”.

