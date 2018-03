Sanremo Young 2018, finalisti/ Carlo Conti fischiato per gli addii di Bianca e Zaira

Ecco cosa è accaduto nella terza puntata di Sanremo Young 2018. Scopriamo i finalisti, gli eliminati e la classifica di ieri sera. Fischi per Carlo Conti durante il verdetto.

Sanremo Young 2018

La semifinale di Sanremo Young porta con sè una doppia eliminazione. Bianca e Zaira lasciano il talent condotto da Antonella Clerici, con l'annuncio di Carlo Conti accolto tra i fischi del pubblico. E' stata una decisione molto sofferta, quella presa dal conduttore di Rai Uno, che ha voluto addolcire la pillola prima di esprimersi: "La vita va a fasi alterne. Chi passa oggi non è detto che avanzerà domani e viceversa. Non sono frasi fatte. E' la realtà. Un giorno mi dissero che non avrei mai potuto fare televisione perchè troppo scuro di pelle e con gli occhi stretti". Carlo Conti, evidentemente, si è preso le sue rivincite togliendosi qualche sassolino dalle scarpe. prima di annunciare le eliminazioni. Bianca e Zaira si erano ben comportate durante la serata, ma non hanno potuto nulla contro Rocco ed Elena, su cui sono ricadute le scelte della conduzione. I nomi di Rocco ed Elena, dunque, si aggiungono a quelli degli altri finalisti di Sanremo Young 2018. La prossima puntata sarà caratterizzata da ben sei concorrenti in sfida.

La classifica

Raffaele Renda, Ouiam, Luna Farina, Leonardo De Andrei sono i primi quattro classificati della semifinale. Ad un certo punto della puntata, quindi, Bianca Moccia, Rocco Scarano, Zaira e Elena Manuele si ritrovano nella zona rossa e sono costretti a sfidarsi per restare in gara. Come detto Bianca e Zaira vengono eliminate nella sfida con Rocco ed Elena, che al contrario si qualificano per la prossima puntata. La classifica finale è stata composta dai voti del pubblico a casa e dalla giuria, con Carlo Conti "giudice supremo". Il suo verdetto, infatti, si è rivelato decisivo per il futuro di alcuni concorrenti. Durante la serata non sono mancate le ospitate. Oltre ai vip presenti in giuria, anche l'artista Massimo Ranieri ha calcato il palco dell'Ariston per duettare coi ragazzi. Poi ha cantato Perdere l'amore, accompagnato dal pubblico in sala che ha intonato il brano ad alta voce. Un bel momento per Ranieri e i suoi numerosi fan. Anche i ragazzi hanno apprezzato tanto l'intervento del cantautore.

Sanremo Young very social

Anche Sanremo Young si sta rivelando una trasmissione social friendly. Sulle varie piattaforme non si parla d'altro, grazie anche ai post pubblicati dai giudici durante la serata. I profili ufficiali di Mara Maionchi, Marco Masini, Cristina D'Avena ed Elisabetta Canalis sono presi d'assalto. Il pubblico partecipa attivamente anche sui social, commentando in tempo reale l'andamento della serata. Chiaramente non tutti sono d'accordo con il verdetto finale, la classifica e le eliminazioni decretate da Carlo Conti. Come di consueto, la rete si è divisa. I complimenti ai ragazzi non mancano, ma anche le critiche degli haters guadagnano spazio. Spiccano comunque commenti più equilibrati, magari anche critici, in ogni caso costruttivi. "I giudici mi sono sembrati troppo buonisti. Diverse i cantanti bravi, ma non tutti sullo stesso livello" il commento di un utente. Carlo Conti è preso di mira: "Ha toppato completamente nella sua scelta finale. Ha mandato a casa le ragazze più brave di Sanremo Young" conclude una telespettatrice.

