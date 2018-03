Selvaggia Lucarelli/ Querela Alba Parietti, Gianni Ciacci l'accusa (Ballando con le Stelle 2018)

Selvaggia Lucarelli ritornerà a sedere al tavolo dei giudici di Ballando con le Stelle 2018: intanto il terreno si infuoca con Alba Parietti e Giovanni Ciacci.

Selvaggia Lucarelli - Ballando con le Stelle 2018

Ballando con le Stelle 2018 rivedrà al banco della giuria la giornalista Selvaggia Lucarelli, che tuttavia si deve ancora scrollare di dosso quanto avvenuto nella scorsa edizione. La penna nota de Il Fatto Quotidiano ha infatti avuto diversi contrasti con Alba Parietti, tanto da decidere di querelarla a pochi giorni dall'inizio della kermesse. Le discussioni nate in pista erano infatti poi sfociate anche sui social, dove le due donne hanno proseguito la loro ormai annosa guerra. Come sottolinea Il Corriere della Sera, per la Lucarelli è stato impossibile alla fine non puntare tutto sulla giustizia e decide di richiedere provvedimenti legali, tanto da querelare la Parietti per diffamazione. La richiesta di risarcimento è inoltre di 300 mila euro: è chiaro che per la giornalista non si tratti da tempo di un gioco mediatico, ma di molto di più. A nulla tra l'altro sembrano essere serviti i tentativi di mediare la bagarre in atto.

GUILLERMO MARIOTTO DALLA SUA PARTE, MA LE FA UN APPUNTO

Per Selvaggia Lucarelli si prepara un terreno infuocato a Ballando con le Stelle 2018. Anche all'interno della giuria del talent di Rai 1 sembra esserci un po' di maretta, come rivelato dal collega e stilista Guillermo Mariotto. Dal suo punto di vista, la giornalista non farebbe degli appunti e disappunti sbagliati, anche se a volte il tono viene messo in secondo piano, tanto da arrivare ad urtare le altre donne. Mariotto ha infatti sottolineato al settimanale Spy di trovarsi spesso in accordo con la Lucarelli, anche se non ha potuto fare a meno di notare che le sue battaglie riguardino principalmente la quota rosa del talent. "Ci faccia caso, non usa mai quel tono con i maschi", ha ribadito nella sua intervista, ricordando al tempo stesso che ogni concorrente va giudicato per il comportamento tenuto in pista e non di certo per questioni esterne. "È una questione di rispetto", sentenzia Mariotto, forse preparandosi a possibili scontri anche in questa nuova edizione. Chi diventerà il bersaglio della Lucarelli e soprattutto chi oserà sfidare le sue battute al vetriolo?

GIOVANNI CIACCI PUNTA IL DITO CONTRO LA GIORNALISTA: FA DEI FAVORITISMI?

Anche se nelle mire di Selvaggia Lucarelli siano sempre finite le concorrenti donna di Ballando con le Stelle, l'edizione 2018 potrebbe riservare altre sorprese in questo senso. Esperto di tendenze e volto noto di Detto Fatto, Giovanni Ciacci ha già lanciato più di una provocazione nei confronti della giornalista, ricordandole di essere "l'unica star" del talent. Secondo il concorrente tra l'altro l'unica giudice ad avere delle competenze specifiche ed accertate è Carolyn Smith. Senza considerare che ai suoi occhi la Lucarelli potrebbe non essere del tutto imparziale, visto che la giornalista avrebbe dato il benvenuto sui social solo a Gessica Notaro, snobbando di riflesso tutti gli altri protagonisti di quest'anno. L'esperto di trend sembra proprio essersela legata al dito. Voleranno scintille? Intanto, la Lucarelli pensa al proprio percorso professionale, inaugurando un nuovo appuntamento con Manzoni Cultura, la rassegna presso il Teatro Manzoni di Milano che la vedrà fra gli ospiti del prossimo lunedì, 12 marzo.

© Riproduzione Riservata.