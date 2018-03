Selvaggia Lucarelli, canna-gate a Ballando con le Stelle/ “Akash Kumar, ti fai le canne come Francesco Monte?”

Selvaggia Lucarelli, canna-gate a Ballando con le Stelle: “Akash Kumar, ti fai le canne come Francesco Monte?”. Battuta sul caso dell'Isola dei Famosi 2018: le ultime notizie

10 marzo 2018 Silvana Palazzo

Selvaggia Lucarelli, canna-gate a Ballando con le Stelle

Il “canna-gate” dell'Isola dei Famosi 2018 sbarca a Ballando con le Stelle. Ci pensa Selvaggia Lucarelli a scatenare nuove polemiche e a infiammare il dibattito sui social, che peraltro non s'era affatto sopito, visto che Striscia la Notizia non perde occasione per attaccare il reality show condotto da Alessia Marcuzzi. In pista su Raiuno scende Akash Kumar con Veera Kinnunen. Il modello riscuote l'apprezzamento della giornalista, che però gli rifila un voto basso per l'esibizione, ma a far discutere è il siparietto che c'è stato nella fase dei commenti. «Akash è bellissimo. Ha degli occhi eccezionali». Poi tira in ballo Francesco Monte e il “canna-gate” scoppiato per l'accusa di Eva Henger all'Isola dei Famosi 2018. «Akash, so che sei amico di Francesco Monte...». E il modello conferma: «Sì... Ci conosciamo!». Ed è in questo momento che scatta la battuta di Selvaggia Lucarelli in riferimento agli occhi rossi di Akash dopo aver ballato: «Non è che ti sei fatto una canna con lui??! No scherzo».

SELVAGGIA LUCARELLI E LA BATTUTA SUL CANNA-GATE

Selvaggia Lucarelli riaccende il “canna-gate” con una battuta detta però nella puntata di debutto di Ballando con le Stelle. Parole porti quelle della giornalista, dette però - e questo va precisato - con l'ironia che la contraddistingue. La sua battuta ha lasciato per un attimo tutti senza parole, anche perché nessuno si sarebbe aspettato un riferimento al caso su Raiuno. Akash Kumar e Francesco Monte sono amici e Selvaggia Lucarelli non perde occasione per fare la sua battuta. Il modello ovviamente ha subito replicato spiegando che non fa uso di sostanze stupefacenti e poi Milly Carlucci con grande professionalità, e non senza un pizzico di imbarazzo, ha voltato pagina spostando l'attenzione sulla trasmissione da lei condotta. Di certo c'è che questo episodio è destinato a far discutere nelle prossime ore. Il pubblico intanto è diviso sull'uscita di Selvaggia Lucarelli.

