Stefano De Martino tra Elodie ed Emma/ Le foto con la Di Patrizi e le parole sulla Marrone

Stefano De Martino tra Elodie ed Emma: il ballerino posa con la Di Patrizi per un marchio d'abbigliamento e parla della Marrone ai microfoni di Verissimo.

10 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Stefano De Martino

Stefano De Martino tra Elodie Di Patrizi ed Emma Marrone. Il ballerino napoletano, ancora in Honduras come inviato dell’Isola dei Famosi 2018, nello stesso giorno, si ritrova al centro del gossip per le foto in cui posa con Elodie Di Patrizi e per le parole pronunciate sulla cantante salentina, sua ex fidanzata. L’estate scorsa, Stefano ed Elodie erano stati beccati insieme scatenando immediatamente i rumors su un presunto flirt. I due avevano immediatamente smentito ed oggi arriva la conferma. Stefano ed Elodie si erano incontrati per lavoro. I due, infatti, sono stati scelti da Iceberg come testimonial della collezione P/E 2018 di Ice Play: una linea sportiva e pop di cui entrambi sono perfetti testimonial. Molto seguiti sui social, belli e affascinanti, Elodie Di Patrizi e Stefano De Martino incantano anche nei panni di modelli. Nessun retroscena, dunque, sul rapporto tra il ballerino e la cantante.

LE PAROLE DI STEFANO DE MARTINO SU EMMA MARRONE

In collegamento dall’Honduras, nella puntata odierna di Verissimo, Stefano De Martino, stuzzicato da Silvia Toffanin, ha rilasciato poche dichiarazioni anche su Emma Marrone. La cantante salentina, ospite della puntata odierna del programma di canale 5, ha lasciato lo studio prima che la Toffanin si collegasse con De Martino. Dopo averlo salutato, la conduttrice ha detto: “Ho appena salutato Emma". Stefano ha risposto con un sorriso e nello studio è calato il gelo. Silvia Toffanin si è accorta della situazione e ha aggiunto: “È calato il gelo, il freddo è arrivato fino a qui. Sai che Emma canta una canzone che si chiama ‘L'isola' e tu sei all'Isola dei famosi…”. “Hai visto? Che coincidenza” – ha detto De Martino che poi ha concluso così – “L'ho ascoltata ed è bellissima, so che è uscito il suo nuovo album e sono contentissimo per Emma, davvero”.

