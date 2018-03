TURBO/ Su Italia 1 il d'animazione diretto da David Soren (oggi, 10 marzo 2018)

Turbo, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 10 marzo 2018. Nel cast di doppiatori: Ryan Reynolds e Paul Giamatti, alla regia David Soren. Il dettaglio della trama.

10 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione nel pre serale di Italia 1

ALLA REGIA DAVID SOREN

Il film d'animazione Turbo va in onda su Italia 1 oggi, sabato 10 marzo 2018, alle ore 19.25. Una pellicola d'animazione tutta da ridere adatta a grandi e piccini, che racconta le avventure di una lumaca appassionata di corse automobilistiche. Dietro la macchina da presa troviamo David Soren, giovanissimo regista che ha debuttato nel mondo della regia proprio grazie a questo film. Quest'ultimo oltre a occuparsi della direzione ha in realtà anche ideato l'intero progetto e la storia stessa alla base della trama. Il cast di doppiatori della versione originale è pieno zeppo di grandi nomi del cinema americano come Paul Giamatti, noto interprete cinematografico statunitense che in diverse occasioni ha prestato la sua voce a film d'animaizone, come Il piccolo principe, The Haunted World of El Superbeasto e The Goon. A dare voce al protagonista della storia invece, è Ryan Reynolds. Turbo non è passato alla storia come uno dei film più famosi ed epici prodotti dalla Dream Works ma è riuscito comunque ad incassare oltre 260 milioni di dollari in giro per il mondo. Un ottimo risultato tenendo conto della prima esperienza alla regia di David Soren. Solo in Italia il film ha incassato circa 5 milioni di euro, contro un budget totale di circa 80 milioni di dollari. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TURBO, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Il film racconta la storia di Turbo, una lumaca che, contro ogni logica insita nella sua stessa natura, sogna di intraprendere una carriera nel mondo corse di velocità automobilistiche. Turbo sa bene che il suo desiderio è praticamente irrealizzabile e viene ripetutamente punzecchiato dai suoi amici e parenti che continuano a ricordargli che le lumache non possono correre. Tutto cambia un giorno, quando Turbo rimane vittima di uno strano incidente. Incastrato per diversi minuti nel motore di un'auto da corsa, la lumaca viene inondata da una scarica di NOS che gli donano la velocità straordinaria che aveva sempre sognato di possedere. Poco dopo Turbo decide di partire e lungo il tragitto fa la conoscenza di Tito, che lo introduce nel mondo delle corse. Ben presto la lumaca riesce ad imporsi macinando vittorie su vittorie riuscendo addirittura a partecipare ad una delle gare più prestigiose, la indi 500.

