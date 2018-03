Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi pronto a conquistare Sara Affi Fella: segnali d'amore (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi e i "segnali d'amore" per Sara Affi Fella. Stefano Guglielmini avvistato con l'amica di Nilufar

10 marzo 2018 Anna Montesano

Lorenzo Riccardi, Uomini e donne

Lorenzo Riccardi ha deciso: basta indecisioni nello studio di Uomini e Donne. Il corteggiatore non ha più dubbi su colei che vuole al suo fianco: Sara Affi Fella. Mentre il trono classico di Uomini e Donne va avanti, arriva infatti una nuova segnalazione che conferma che ormai tra Nilufar e Lorenzo è storia chiusa. Anche ad alcune fan, che lo hanno incontrato di recente, Riccardi ha infatti svelato di essere molto preso da Sara, confermando di essere quindi in studio soltanto per lei. Un dettaglio importante che servirà a Sara per arrivare alla svolta in questo suo percorso a Uomini e Donne, dandole un punto d'appoggio forte per decidere chi tra Lorenzo e Luigi (salvo cambiamenti e ritorni in studio) possa essere la sua scelta. Cambiamenti anche per Nilufar Addati che ha però perso uno dei corteggiatori che sembrava essere una possibile scelta: Stefano Guglielmini.

STEFANO GUGLIELMINI CON L'AMICA DI NILUFAR: ECCO PERCHÈ

Eppure proprio nelle ultime ore, l'ex corteggiatore è stato avvistato in compagnia di una cara amica di Nilufar. A spiegare questa vicinanza è però stato proprio lui al portale NewsUeD, spiegando: “Ciao, sono a Milano per lavoro, ieri ero con un amico a fare un aperitivo, e ci ha raggiunti la fidanzata, Francesca ed abbiamo scambiato due parole. - poi Stefano Gugliemini continua - La redazione sa che io e Francesca ci conosciamo, come sa che io avessi il numero di Nilufar, che mi è stato eliminato, ma non c’è nulla da nascondere, la redazione sa tutto e sa anche di qualche amicizia in comune. Non ho bisogno di nessun tramite dal momento in cui non faccio più parte del programma. Le storie sono state messe ma proprio perché non c’è malizia e sono state tolte per evitare proprio tutto questo!”. Parole che confermano che Stefano non torna a Uomini e Donne, ma manterrà questo proposito?

