Uomini e Donne/ Tina Cipollari "soffia" un altro cavaliere a Gemma Galgani? Spunta il gossip! (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari tronista: anche Armando pronto a corteggiarla? Nuovo brutto colpo in arrivo per Gemma Galgani

10 marzo 2018 Anna Montesano

Tina Cipollari a Uomini e Donne

Il pubblico di Uomini e Donne è curioso di scoprire come si comporterà Tina Cipollari da tronista. A poche settimane dalla separazione da Chicco Nalli, la bionda opinionista ha deciso di rimettersi in gioco alla ricerca dell'amore. C'è chi sospetta che presto a corteggiarla arriverà proprio Giorgio Manetti, cavaliere del Trono Over, e che la Cipollari possa accettare ufficialmente le sue avances soprattutto per vendetta nei confronti della sua eterna rivale, Gemma Galgani. Ma non è tutto perchè Gemma potrebbe ricevere un altro colpo duro da parte della Cipollari qualora anche Armando, sua nuova conoscenza, preferisse riservare le sue attenzioni proprio alla vamp. Ma non è finita qui: non dimentichiamo che tra i pretendenti della Cipollari c'è anche Domenico, le cui avances hanno più volte scatenato le critiche del pubblico a casa.

Tina Cipollari e Chiccho Nalli ancora "insieme"...

Ma mentre Tina Cipollari si prepara a trovare il nuovo amore a Uomini e Donne, lontana dalle telecamere continua a stare al fianco dell'ex marito Chicco Nalli. Come svela il settimanale Nuovo, i due vivrebbero ancora sotto lo stesso tetto, cosa dettata dal fatto che i rapporti sono ancora molto buoni. Una soluzione comunque temporanea, anche se "L'intenzione di Chicco di trasferirsi a breve in un'altra casa sarebbe una sorta di favore nei confronti dell'ex moglie per evitare che inutili polemiche la travolgano nel bel mezzo della sua nuova avventura in tv" si legge sul settimanale. Invece, sulla questione trono di Tina "Al lieto fine, però, credono poco i soliti maligni: secondo loro, la trovata di rimettere sul trono Over la Cipollari proprio all'indomani della separazione da Chicco Nalli è solo una questione di business" conclude Nuovo.

