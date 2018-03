VALERIO STAFFELLI/ Video, supera i controlli anti-terrorismo a Milano: foto da "canna-gate" per l'inviato...

Valerio Staffelli: l'inviato di Striscia la Notizia ha realizzato un servizio in cui ha messo a nudo le falle nella sicurezza a Milano. Intanto i social parlano di lui per una strana foto...

Come sempre interessanti i servizi realizzati da Valerio Staffelli, lo storico inviato di Striscia la Notizia che da un po' di tempo a questa parte si sta interessando della sicurezza degli italiani, e in particolare di quelli di Milano. A dicembre, sotto Natale, Staffelli aveva consegnato un Tapiro al ministro Minniti dimostrandogli come, in tempi di attacchi terroristici con camion che travolgono la folla, fosse fin troppo semplice superare le barriere di protezione ed arrivare con macchine o altri mezzi alle zone riservate ai pedoni. Dopo il suo intervento, nelle aree dei cosiddetti obiettivi sensibili, il problema sembra essere risolto. Ma è all'interno del perimetro che ci sono purtroppo nuove falle nella sicurezza anti-terrorismo. Un'attrice al servizio di Striscia, dotata di una pistola giocattolo in tutto e per tutto simile ad un'arma da fuoco, è infatti riuscita ad eludere i controlli e a fare il suo ingresso prima all'interno del Duomo di Milano e poi nella sede comunale di Palazzo Marino. Cosa sarebbe successo se al posto dell'attrice vi fosse stato qualche malintenzionato?

LA FOTO DA CANNA-GATE

Ma adesso passiamo da un argomento più serio, come può essere la sicurezza di Milano e dunque di tutti gli italiani, ad uno più giocoso. Valerio Staffelli, infatti, negli ultimi giorni è finito sulla bocca di tanti utenti dei social network prima che per il suo servizio sulle falle nelle norme anti-terrorismo, soprattutto per una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Nulla di sensazionale, ad una prima occhiata. Un semplice sorriso da parte dello storico inviato di Striscia la Notizia, che a commento dello scatto ha aggiunto risate in abbondanza e due faccine sorridenti. Se non fosse che il popolo del web, sempre attento ad ogni minimo dettaglio, ha notato uno sguardo un po' perso da parte di Staffelli, definito da alcuni addirittura come "strafatto". In tanti hanno subito ipotizzato uno scenario da canna-gate, al punto che alcuni utenti sui social hanno ironizzato:"Stai attento se c'è in giro Eva Henger".

