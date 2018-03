Valentina vs Alessandra Celentano/ Amici 17, la ballerina interrogata? Nuova lite in vista

Valentina, Amici 17: la ballerina verrà interrogata da Alessandra Celentano durante lo speciale del sabato che andrà in onda oggi su Canale 5.

10 marzo 2018 Fabio Morasca

Valentina interrogata da Alessandra Celentano (Web)

Valentina Verdecchi è una delle ballerine della diciassettesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi che tornerà in onda oggi, sabato 10 marzo 2018, su Canale 5 con il consueto speciale del sabato. Durante la scorsa puntata, Valentina ha avuto l'ennesimo scontro con l'insegnante Alessandra Celentano: tra la docente di ballo e la ballerina 24enne, come i telespettatori appassionati di Amici già sapranno, non corre assolutamente buon sangue. Durante l'ultimo speciale del sabato andato in onda, Alessandra Celentano ha messo a confronto la stessa coreografia, un passo a due di Garrison, ballata da Sephora e, al tempo stesso, tramite un filmato mandato in onda sul ledwall, ed eseguita da Valentina. Quest'ultima ha dichiarato fieramente che non cambierebbe nulla di se stessa, aggiungendo sostanzialmente di non invidiare nulla a Sephora. Alessandra Celentano, quindi, ha chiesto a Valentina di raggiungere il centro dello studio per un'interrogazione a sorpresa ma la reazione della ballerina ha fatto innervorsire ancora di più l'insegnante.

LE ESPERIENZA DA PROFESSIONISTA DI VALENTINA

Valentina, infatti, si è rifiutata nettamente di sottoporsi all'interrogazione, restando ferma al proprio posto. Alessandra Celentano si è arrabbiata al punto che ha deciso di lasciare lo studio, affermando che sarebbe stata disposta a rientrarci solamente se la ballerina avesse accettato l'interrogazione. Maria De Filippi ha tentato di smorzare la polemica, dichiarando che Amici non è una scuola effettiva ma la Celentano non ha arretrato di un passo. Durante lo speciale del sabato di oggi, Valentina verrà interrogata da Alessandra Celentano anche perché la ballerina 24enne, durante la striscia pomeridiana andata in onda su Real Time, ha mostrato un po' di pentimento riguardo il comportamento tenuto nei confronti della sua insegnante e ha accettato di studiare le dispense che le erano state proposte in precedenza dalla Celentano. Nel frattempo, il sito Vicolo delle News ha scoperto che Valentina Verdecchi ha alle spalle diverse esperienze da professionista: da un videoclip di Noemi a varie trasmissioni tv andate in onda sia in Rai che su Mediaset.

