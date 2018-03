Valeria Marini all'Isola dei Famosi 2018?/Possibile nuova concorrente: cannagate spazzato via a colpi di trash

Valeria Marini come unica via d'uscita per questa Isola dei Famosi sottotono e demenziale? Sembra proprio che sarà lei la bomba che sarà sganciata lunedì sera

10 marzo 2018 Hedda Hopper

Valeria Marini

Valeria Marini all'Isola dei Famosi 2018? E' questo il possibile, ennesimo, colpo di scena che potrebbe cambiare per sempre il destino di questa edizione scandalosa, sotto tutti i punti di vista. Una virata trash che porterebbe il pubblico a non abbandonare una barca pronta ad affrotnare quando, già da lunedì, dovrà competere con Il Commissario Montalbano e le sue repliche. Riuscirà Canale 5 a tenere alti i suoi ascolti e mantenere la media di questa prime settimane o questa edizione è destinata a fallire? La chiave di svolta potrebbe essere proprio la bomba lanciata poco fa dai social dal giornalista Riccardo Signoretti che ha scritto: "Valeria Marini entra a #isoladeifamosi". Sembra proprio che non ci siano dubbi e nemmeno punti interrogativi, almeno quando riporta Signoretti, lo stesso che ha lanciato l'ingresso di Elena Morali ancora prima dell'annuncio ufficiale.

VALERIA MARINI NUOVA NAUFRAGA?

Al momento non c'è ancora una conferma ufficiale ma sicuramente l'ingresso di Valeria Marini potrebbe essere utile per valorizzare l'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi partita davvero alla grande e perita sotto i colpi del canna gate. Qualsiasi sforzo fatto fino ad addesso dalla produzione, dalla stessa conduttrice e da Canale 5, è andato in fumo e anche Alessia Marcuzzi non gode più della fiducia e del lustro di prima, almeno per parte del pubblico che adesso le preferisce un'altra conduttrice e, in particolare, Simona Ventura. L'ingresso di Valeria Marini, dopo il successo ottenuto al Grande Fratello Vip, riuscirà davvero a cambiare le cose e a spazzare via a colpi di trash tutto quello che è successo nelle prime settimane? Valeria Marini dovrebbe prendere il posto di leader lasciato vacante da Francesco Monte, partito come favorito di questa edizione.

