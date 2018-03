Verissimo/ Ospiti e anticipazioni 10 marzo: Emma Marrone, Cristina Chiabotto e Miriam Leone

Verissimo, anticipazioni e ospiti 10 marzo: nel salotto di Silvia Toffanin ci saranno Emma Marrone, Cristina Chiabotto, Miriam Leone, Fabio De Luigi, Dario Ballantini e Alda D'Eusanio.

10 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Verissimo - Emma Marrone e Silvia Toffanin

Nuovo appuntamento con Verissimo, il programma del sabato pomeriggio di canale 5 torna in onda oggi, 10 marzo, con una puntata ricca di ospiti e prevalentemente femminile. Nel salotto di Silvia Toffanin, infatti, arriveranno tre giovani donne, molto diverse tra loro e che sono riusciti a realizzare i propri sogni professionali. Dopo aver lanciato “Effetto Domino”, il secondo singolo estratto dall’album “Essere qui”, a Verissimo arriva Emma Marrone che si racconterà tra vita privata e progetti futuri. Sarà poi la volta di Cristina Chiabotto che parlerà della fine della lunga storia con Fabio Fulco. Insieme a Fabio De Luigi, poi, arriverà la bellissima Miriam Leone per presentare il film ‘Metti la nonna in freezer’. E ancora il camaleontico Dario Ballantini e la giornalista Alda D’Eusanio. Per lo spazio dedicato all’Isola dei Famosi, poi, ci sarà Giucas Casella e, in collegamento dall’Honduras, Stefano De Martino.

EMMA MARRONE SI RACCONTA TRA VITA PRIVATA A LAVORO

Emma Marrone parla della sua rinascita con Silvia Toffanin. “Essere qui”, il titolo del suo nuovo album, rappresenta un viaggio che Emma ha fatto principalmente con se stessa. Dopo essersi presa il tempo giusto prima di tornare sulla scena musicale, Emma confessa di essere finalmente una persona che si vuole più bene anche se ha ancora diverse fragilità. Nel salotto di Verissimo, la cantante salentina dichiara di essere pronta per innamorarsi. “L’amore arriverà. Se dovesse arrivare adesso sarei veramente pronta a farmi amare, anche perché sono io per prima ad amarmi di più. Diciamo che prenderebbe la parte migliore di me”, dice Emma che svela che non sarà il direttore artistico del serale di Amici 17. In quel periodo, infatti, sarà in tour che partirà da Roma il 16 maggio.

CRISTINA CHIABOTTO E LA FINE DELL’AMORE CON FABIO FULCO

A distanza di mesi dalla fine della sua storia d’amore con Fabio Fulco, Cristina Chiabotto parla per la prima volta in tv della sua vita da single. Dopo dodici anni, l’ex Miss Italia ha deciso di scrivere la parola fine su un amore che è stato importante, ma che non la rendeva più felice. “Non c’è stato un motivo vero e proprio. Non c’era più l’incastro. E’ stato un esaurirsi. Mi sono trovata ad un bivio e ho trascinato la cosa per troppo tempo, perché fatico a chiudere le porte. Forse siamo stati idealizzati come coppia. E’ stata una favola di vita che forse non prevedeva il lieto fine” – confessa la Chiabotto che poi conclude – “E’ forte da dire, è finito l’amore per Fabio“. Dopo 12 anni di vita di coppia, oggi Cristina sta vivendo una vera e propria rivoluzione. I cambiamenti sono tanti e l’ex Miss Italia sta cercando di viverli con serenità mettendo al primo posto se stessa.

© Riproduzione Riservata.