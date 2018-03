Vittorio Sgarbi, rissa con Le Iene/ Video, scontro con Corti e Onnis a Tempo di Libri: “Non rompermi il c...”

Vittorio Sgarbi, rissa con Le Iene: video. Scontro con Corti e Onnis a Tempo di Libri: “Non rompermi il c...”. Le ultime notizie sulla lite tra il critico d'arte e gli inviati

10 marzo 2018 Silvana Palazzo

Vittorio Sgarbi, rissa con Le Iene

Vittorio Sgarbi e Le Iene, ci risiamo. Il noto critico d'arte si è scagliato contro la troupe della trasmissione di Italia 1 nella mattinata di oggi, sabato 10 marzo 2018. Sgarbi doveva intervenire alla kermesse “Tempo di Libri”, alla FieraMilanoCity, per parlare dell'arte italiana tra il XVIII e XX secolo. La tranquillità dell'evento è stata turbata da un vero e proprio scontro tra il critico d'arte e Le Iene. Sgarbi è infatti andato su tutte le furie quando gli inviati del programma di Mediaset gli hanno consigliato una bacinella con stoviglie sporche, in riferimento alle accuse di un ristoratore di Acerra il quale ha lamentato un conto non pagato. Niente diplomazia da parte di Sgarbi, che ha preso a calci la bacinella e poi ha spiegato con agitazione la sua versione dei fatti, raccontando che aveva partecipato a quella cena in compagnia di Simone Cristicchi, al termine di uno spettacolo di quest'ultimo.

VITTORIO SGARBI, RISSA CON LE IENE: COSA È SUCCESSO

«Io ero suo ospite, doveva pagare lui, invece è andato via. Ma doveva essere lui a chiedere il conto...». Così Vittorio Sgarbi, come riportato da Il Mattino, ha chiarito la vicenda di Acerra, dove un ristoratore reclama un conto non pagato. Il critico d'arte ha scaricato la colpa su Simone Cristicchi. La situazione non è tornata alla normalità quando ha spiegato le sue ragioni a Le Iene. Sgarbi a questo punto diventa anzi sempre più furioso (arrivando a dire «Non rompermi il c...»), sfiorando ripetutamente lo scontro fisico con la troupe de Le Iene, poi mostra un messaggio che ha inviato ai proprietari del locale. «Vedete? Per pagare quel conto, avevamo chiesto l'IBAN. Nessuno ci ha mai risposto, è chiaro che non vogliono farsi pagare, ma solo farsi pubblicità col mio nome». È stato poi necessario l'intervento della security della kermesse per riportare l'ordine: non senza difficoltà, ha diviso infatti Sgarbi dai suoi “rivali”.

© Riproduzione Riservata.