ALEX MIGLIORINI E ALESSANDRO D'AMICO SI SONO LASCIATI / L'ex tronista: "Fa male, vorrei smettere di piangere!"

Alex Migliorini e Alessandro D'Amico, coppia nata nel salotto del trono over di Uomini e Donne, si sono lasciati. Ecco tutte le info e le parole dei due protagonisti.

11 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Alex Migliorini e Alessandro D'Amico

Alex Migliorini e Alessandro D'Amico, protagonisti dell'ultima stagione del trono classico di Uomini e Donne, si sono lasciati, e se per i più attenti la notizia era nell'aria già da tempo, per tutti gli altri appare come un fulmine a ciel sereno. A comunicare la rottura, qualche ora fa, è stato l'ex tronista, che ha affidato le sue parole a un lungo post condiviso sul suo profilo Instagram: "Ciao ragazzi, scrivo questo post per comunicarvi che io e Alessandro ci siamo lasciati... dopo il periodo di pausa che ci siamo presi abbiamo deciso di chiudere la nostra relazione. (...) Purtroppo Alessandro mi ha confessato tempo fa che non mi ama - continua Alex Migliorini - quel sentimento forte che pensava di provare e che inizialmente definiva come amore in realtà non lo sente più". con le sue parole, l'ex tronista ha confermato la scelta di entrambi di riprovarci, volontà fallita a causa di una crisi ormai deltutto insanabile: "È da sciocchi, ma volevo aggrapparmi a quel filo di speranza, non riuscivo a credere che in poco tempo fosse cambiato tutto... ci ho voluto sbattere la testa, ci abbiamo riprovato, ma ancora oggi riesce a vedermi solo come amico. Il mio intento - continua Alex Migliorini - non era quello di alzare polveroni, ma purtroppo è andata così

IL DOLORE DI ALEX MIGLIORINI, LA REPLICA DI ALESSANDRO D'AMICO

"Fa male, tanto male e vorrei smettere di piangere e riuscire a superare questa delusione, ma forse è ancora troppo presto per riuscire a superare e accettare la cosa!": è con queste parole che Alex Migliorini, in un lungo post condiviso su Instagram, ha commentato la fine della sua relazione con Alessandro D'Amico, una rottura che gli ha lasciato l'amaro in bocca e dalla quale non si è ancora del tutto ripreso. L'ex tronista ha inoltre aggiunto ciò che per lui ha significato l'ex corteggiatore, definito come "una persona importante" e che, in maniera del tutto indipendente dall'epilogo della loro storia d'amore, gli ha fatto vivere "delle bellissime emozioni e momenti" che non riuscirà di certo a dimenticare. A rispondere a queste parole Alessandro D'Amico, che condividendo un post sul suo profilo social (qui il link) ha confermato quanto rivelato dal suo ex fidanzato: "Sarebbe molto semplice fingere per convenienza o per abitudine, ma io non sono questo. Quello che c’è stato è tutto vero e sentito, però purtroppo la quotidianità mi ha portato a capire che le cose non erano come pensavo che fossero".

© Riproduzione Riservata.