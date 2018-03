Al Bano Carrisi/ Pronto per The Voice, in arrivo il docufilm sulla madre (Che tempo che fa)

Al Bano Carrisi si prepara a concludere l'ultimo anno della sua carriera musicale con grandi progetti: da The Voice a Madre Mia, il docufilm sulla madre.

Al Bano

Al Bano Carrisi non accenna a lasciare la propria posizione: felice di riavere Loredana Lecciso al suo fianco, compagna storica, ma lontani dal matrimonio. L'unione passata del cantautore e Romina Power gli è bastata tanto da non voler ripetere l'esperienza. Un passo che Loredana invece vorrebbe compiere, sicura di voler coronare il sogno d'amore con l'uomo che ha scelto per la sua vita. Il botta e risposta iniziato prima sui social ad opera dei fan e concluso poi con la partenza della Lecciso, ha finito per unirli ancora una volta. Adesso i due si trovano insieme in Puglia, mentre l'Italia discute di quali saranno le loro sorti. Dopo aver rotto il silenzio, Al Bano intatti ha rivelato al settimanale Chi di non avere alcuna intenzione di sposare Loredana Lecciso, anche se rimane una delle donne più importanti della sua vita. "Basta, basta con le carte", ha ribadito ancora una volta l'artista, preferendo mantenere comunque divisi i due campi della sua vita: Loredana per la sfera sentimentale, la storica Romina Power come compagna professionale.

IN ARRIVO MADRE MIA, SUBITO DOPO THE VOICE

Fra Loredana Lecciso e Romina Power, Al Bano ha già preso posizione: sceglia la mamma Jolanda Ottino. L'unica vera donna della sua vita, a cui dedicherà presto un docufilm sulla sua esperienza personale, a contatto con difficoltà e discriminazioni. L'artista ha già annunciato il suo lancio in questi ultimi giorni, confermando che la messa in onda è prevista subito dopo la fine del talent musicale della Rai, The Voice. Madre Mia è uno degli eventi televisivi più attesi del momento, soprattutto da parte dei fan di Al Bano, che non vedono l'ora di pote rivedere l'Italia di un tempo attraverso gli occhi dei Carrisi. La promessa è stata fatta al settimanale Chi dal diretto interessato, anche un po' per sottrarsi dal fuoco incrociato che lo vede nel mezzo di una guerra senza mai fine fra le due compagne che ha avuto in tutta la sua vita. Domenica 11 marzo, Al Bano sarà inoltre ospite di Che tempo che fa al fianco di J-Ax con cui presenterà il nuovo show che li vedrà uniti sotto il segno della musica.

SARA' UN ANNO GRANDIOSO PER IL CANTAUTORE

Rombo di motori per The Voice: Al Bano è già pronto a rivestire i panni di giudici del talent della Rai. Una novità per il leone di Cellino San Marco, che spesso lo ha visto rifiutare posizioni simili e che tuttavia farà parte degli ultimi atti della sua carriera, prima della conclusione definitiva. La certezza è infatti che il 2018 sarà l'anno in cui Al Bano sceglierà di concludere un'esperienza musicale che lo ha reso celebre in tanti decenni di live e concerti all'estero, per poi dedicarsi alla sua terra, alla sua passione per i vini ed alla fiorente azienda che ha creato già diverso tempo fa. Intanto, sembra proprio che la famiglia di Al Bano Carrisi stia per allargarsi ancora una volta, anche se si tratta di una delle figlie avute con Loredana Lecciso, Crystel. In uno degli ultimi post, la Lecciso si è mostrata ancora una volta in una foto che ha subito fatto il giro dei social, in cui la si vede accarezzare teneramente il viso della figlia fra le mani. Clicca qui per vedere il post di Loredana Lecciso.

