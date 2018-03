BALLANDO CON LE STELLE/ Pagelle: il politically incorrect Giovanni Ciacci l'"incapace" Eleonora Giorgi

Prima puntata per Ballando con le stelle. Eleonora Giorgi la peggiore della serata; Giovanni Ciacci si allea con Todaro. Robozao è un pezzo di legno: anzi, di metallo.

11 marzo 2018 Rossella Pastore

Ballando con le stelle, il cast della tredicesima edizione

Inizio degno di Star Wars per Ballando con le stelle: Episodio XIII. Futuristica la scenografia, così come la conduzione: è un robot ad affiancare i già rodati Carlucci e Belli. Più che a un androide, però, Robozao somiglia a una grossa sagoma. "Voglio imparare a ballare", dice nella presentazione, "mi piace la salsa". No, non quella di pomodoro: Robozao è deciso a impegnarsi con il maestro di danza, e sembra proprio fare sul serio. Ma è tutta scena: nella migliore delle tradizioni, la robotica si rivela un fallimento. Non si può dire che l'umanoide sia ingessato; di certo, però, servirebbe un po' d'olio tra gli ingranaggi. Doveroso il ricordo di Bibi Ballandi: "Ci guarda e sorride da lassù". Più che sorridere, però, temiamo rida di gusto. Cattivo, gusto: le trovate iniziali fanno a dir poco storcere il naso. Amedeo Minghi e Samanta Togni sono la prima coppia in gara. Da Trottolino amoroso a Vattene amore il passo è breve: il "vattene", qui, è quasi corale. Voto: 4.

GLI INGESSATI

Massimiliano Morra rivendica la sua "napoletanità". "C'è tutta la città che mi guarda". Meglio non sfigurare, allora. No? No: "C'è passione e vergogna", per Carolyn Smith. Troppa vergogna, tanto che Morra appare un po' impaurito. La Lucarelli non è d'accordo: "Di che se deve vergogna'?". Il dettaglio camicia aperta non le è sfuggito: "Confidiamo di vederti presto in mutande". L'auspicio non è condiviso. Voto: 5. Stefania Rocca si è rotta due costole: "Non l'ho presa benissimo. Insomma, avevo appena iniziato...". Pretesto coreografico per lei, che recita la parte di una sequestrata. Il suo aguzzino, Marcello Nuzio, che però ha un attenuante: "L'ho legata per evitare che si muovesse". Pare lapalissiano. Voto: 6. Giaro Giarratana fa innamorare Lucrezia Lando: "Mi piace molto. Quando l'ho visto per la prima volta, ho notato subito i suoi capelli. Poi sono venuti gli occhi: bellissimi". Il momento Beautiful prosegue con Don Diamont, il "centocinquantesimo" marito di Brooke: lo ha detto lui...

IL FRONTE CIACCI-TODARO

Nathalie Guetta si muove in maniera sconnessa, sgraziata. La caduta è dietro l'angolo: per fortuna c'è Di Pasquale, che la asseconda con una performance altrettanto maldestra. Voto: 3. Akash e Veera Kinnunen ce la mettono davvero tutta... a distruggere ogni speranza. Non c'è davvero niente di meglio? La Lucarelli è l'unica ad apprezzare: "Bellissimo". Più critico Mariotto: "Ti presenti come un indo-brasiliano, noi c'eravamo fatti idee diverse... tu sei veronese!". Quasi glielo rimprovera: "Comunque c'è stoffa, si vede". Eleonora Giorgi si confessa "incapace": "Sono veramente un pezzo di legno". Lo vediamo: dopo una mediocre esibizione, si accomoda sulla poltrona e sorseggia dell'acqua. Niente da fare per lei, almeno per stasera. Meno male che c'è Mayer, che la butta sul gossip: "Dopo Ballando mi ritiro in convento". È la scelta migliore, crediamo. Insieme, Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro ricordano Jim Carrey e Fred Astaire. Anzi: Luigi Di Maio e Matteo Salvini. La loro coalizione è altrettanto improbabile, e non c'è motivo di tenerli assieme. Il surfista Francisco Porcella non conosce vie di mezzo: da onde di 20 metri a ballerine da 1,60, il passo è breve. La Lucarelli lo premia con un bel 10; Zazzaroni lo butta giù con un 6. È vero: Porcella è proprio uno che "o tutto, o niente".

