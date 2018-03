BARBARA BOUCHET/ La lite con Quentin Tarantino e l'affetto per il figlio Alessandro Borghese (Domenica In)

Barbara Bouchet racconta a Domenica In il suo ultimo step professionale: fra pochi giorni sarà al cinema con la sua commedia Metti la nonna nel freezer.

Barbara Bouchet segna il suo ritorno al cinema con il film Metti la nonna nel freezer, con protagonisti Fabio De Luigi e Miriam Leone e che la vedrà nei panni di regista e attrice. Interpreterà infatti la nonna di una giovane restauratrice che grazie alla sua pensione riesce a mantenere la giovane Claudia. Uno scenario del tutto opposto a quanto rivelato dalla Bouchet in questi giorni al settimanale Spy, ovvero che percepirà una pensione da 511 euro e di essere riconosciuta oggi più che altro come la mamma di Alessandro Borghese. Per tanti anni il celebre Chef e conduttore di tanti cook show è stato infatti visto come "figlio di" ed ora tocca all'attrice essere riconosciuta come "mamma di". Oggi, 11 marzo 2018, la vedremo fra gli ospiti di Domenica In, pronta a raccontare l'ultimo step della sua carriera artistica e vita privata. Riguardo alla sua attuale difficoltà finanziaria ne parla con leggerezza, dato che "in pensione ci andrà solo quando volerò in cielo".

QUEL BRUTTO GIORNO QUANDO IL FIGLIO ALESSANDRO BORGHESE...

Mamma orgogliosa quanto attrice di grande talento, Barbara Bouchet segna un'altra pagina importante della sua vita e carriera. Nella vita privata la vediamo infatti nei panni di nonna di Arizona e Alexandra, le due bimbe di 5 e 2 anni avute dal figlio Alessandro Borghese. Sul grande e piccolo schermo la vedremo sempre in questo ruolo grazie al suo film Metti la nonna nel freezer, una commedia che verrà distribuita nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 15 marzo. In una recente intervista all'Ansa ha raccontato invece quanto abbia sofferto diversi anni fa, temendo per la vita del figlio chef, all'epoca a bordo dell'Achille Lauro. Nel '94 infatti, la nave è affondata mentre si trovava lungo la costa della Somalia: attimi terrori per Barbara Bouchet, che ha temuto il peggio per tre giorni interi. Di quel periodo ricorda però anche un particolare stravagante: il figlio le aveva infatti riferito che si trovava a bordo della nave in qualità di animatore, "ma secondo me era in cucina a pelare le patate".

L'ATTRICE VS QUENTIN TARANTINO: UNA QUESTIONE DI RISPETTO

Il rapporto fra Quentin Tarantino e Barbara Bouchet non è di certo dei più rosei. A rivelarlo è l'attrice storica ed oggi regista, che ha avuto modo di rimanere delusa dal comportamento dell'icona storica del cinema mondiale. Tutto nasce diversi anni fa, quando Tarantino la chiama per unirsi a lui in un film e motivo che spinge l'attrice a volare a Los Angeles per affrontare provini e riprese. Un buco nell'acqua, rivela al settimanale Spy, visto che il regista ha deciso di non presentarsi all'appuntamento per via di un presunto imbarazzo dovuto alal sua forma fisica, non del tutto idilliaca. Un anno più tardi Tarantino ha replicato l'invito, per celebrare la Bouchet ed i suoi film grazie ad una settimana di omaggi. Anche in questo caso l'attrice è partita alla volta di Los Angeles senza battere ciglio, rimanendo alla fine delusa per il comportamento del regista. "Si fece vedere solo il primo giorno, poi sparì di nuovo", racconta e chiude sottolineando che la bravura di Tarantino non è di certo messa in discussione, anche se in quanto a rispetto forse ha dimostrato di avere diverse difficoltà.

