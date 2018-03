BIANCO, ROSSO E VERDONE/ Su Iris il film con Carlo Verdone (oggi, 11 marzo 2018)

Bianco, rosso e Verdone, il film in onda su Iris oggi, domenica 11 marzo 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Irina Sanpiter ed Elena Fabrizi. Il dettaglio.

11 marzo 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Iris

ALLA REGIA CARLO VERDONE

Bianco, rosso e Verdone, il film in onda su Iris oggi, domenica 11 marzo 2018 alle ore 21,00. Una pellicola di genere commedia che è stata diretta nel 1981 da Carlo Verdone e ha anche curato il soggetto e la sceneggiatura, ha inoltre interpretato alcuni dei personaggi chiave della storia ovvero Pasquale, Furio e Mimmo. Si tratta del secondo film che Verdone ha interpretato e diretto ed è riuscito ad ottenere un successo strepitoso. Ancora oggi i personaggi ed alcune scene del film sono diventati dei veri e propri cult. Accanto a Carlo Verdone, nel cast del film troviamo anche Irina Sanpiter, Elena Fabrizi, Angelo Infanti e Milena Vukotic. Le musiche e la colonna sonora sono state composte da uno dei più grandi maestri della musica italiana, noto in tutto il mondo per aver composto le colonne sonore di veri e propri capolavori come Un pungo di dollari. Stiamo parlando ovviamente di Ennio Morricone. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BIANCO, ROSSO E VERDONE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La trama del film è suddivisa in tre episodi differenti con altrettanti protagonisti tutti interpretati da Carlo Verdone. Il primo è Furio, è un dipendente statele estremamente preciso e pignolo che pianifica in tutto e per tutto la sua esistenza, compresa quella di sua moglie Magda che, nel finale, scapperà da quella vita estenuante assieme ad un altro uomo. Il secondo è Furio, un giovane romano tanto affezionato a sua nonna Teresa. I due sono molto legati ma il loro rapporto è caratterizzato da continui litigi. Il terzo personaggio, infine, è Pasquale, trasferitosi in Germania da diversi anni e costretto a rientrare in Italia per votare. L'uomo, ormai disabituato alle dinamiche italiane, mostrerà tutto il suo disappunto verso un Paese che stenta a migliorare e nel quale non intende più tornare a vivere.

© Riproduzione Riservata.