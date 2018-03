BRIGITTA BOCCOLI/ Ai fornelli con Benedetta Parodi: sarà lei la sua ultima ospite vip? (Domenica In)

Brigitta Boccoli: l'attrice e showgirl protagonista della rubrica "A casa di..." a cura di Benedetta Parodi. Sarà lei l'ultima padrona di casa accogliere la conduttrice? (Domenica In)

Brigitta Boccoli (foto da Facebook)

Brigitta Boccoli sarà una delle protagoniste della puntata di oggi, domenica 11 marzo, di Domenica In. La showgirl verrà chiamata in causa nel segmento del contenitore pomeridiano di Rai Uno riservato a Benedetta Parodi, la rubrica "A casa di...", in cui la conduttrice si reca a casa di un personaggio televisivo facendo quattro chiacchiere davanti ai fornelli. Ma a Brigitta Boccoli potrebbe spettare anche un primato in un certo senso "negativo": se le indiscrezioni di una rottura tra Benedetta Parodi e gli autori sono confermate, quella di oggi a casa Boccoli potrebbe essere proprio l'ultima puntata delle sorelle Parodi alla conduzione del programma. Sarà dunque Brigitta Boccoli l'ultimo personaggio televisivo a cucinare a Domenica In insieme a Benedetta Parodi? Chissà se la presentatrice fornirà qualche indizio...

BRIGITTA BOCCOLI E IL RAPPORTO CON STEFANO ORFEI

Ma non è la prima volta che Brigitta Boccoli arriva sugli schermi di Rai Uno. Oggi ospiterà a casa propria Benedetta Parodi, ma soltanto pochi giorni fa l'attrice è andata negli studi di Sabato Italiano, dove si è resa protagonista di un'intervista molto piacevole con Eleonora Daniele. In quell'occasione, alla conduttrice ha parlato del suo rapporto col marito Stefano Orfei, figlio della grande circense Moira Orfei, definendolo "molto particolare. Siamo appassionati dello stesso lavoro, che ci fa condividere molto. L'amore è importante, ma se c'è una passione in comune è molto utile: il circo ti garantisce una grande dose di adrenalina quotidiana". Brigitta Boccoli ha anche ringraziato il suo Stefano per averla convinta a dare alla luce bambino:"Non c'è cosa più bella della nascita di un figlio. Pensavo che non ne avrei mai avuti, ero molto concentrata su me stessa. E invece grazie a Stefano ho conosciuto il vero amore".

IL DESIDERIO DI UN FIGLIO

E chissà che la famiglia di Brigitta Boccoli e Stefano Orfei non sia destinata ad allargarsi nei prossimi mesi. A dare un indizio in questo senso è stata proprio la showgirl, sempre negli studi di Sabato Italiano:"Sogni per il futuro? Io non mi posso lamentare: ho una vita molto particolare e movimentata. I sogni sono sempre quelli di cercare di migliorare me stessa e dare un futuro migliore a mio figlio. Se la famiglia si allarga? Magari...io però ho una certa età!". Da Eleonora Daniele, la Boccoli ha parlato anche del rapporto con la suocera, la mai troppo rimpianta Moira Orfei:"Noi andavamo d'accordo. Ma andiamo d'accordo ancora: ogni tanto le parlo ancora. Lei credeva molto nell'aldilà, ci gioco molto anche adesso". Brigitta Boccoli fornirà altre curiosità sulla sua splendida famiglia a Domenica In?

