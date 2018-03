C'è Posta per te 2018 / Le storie del 10 marzo: da Belen e Iannone al padre scappato di casa

C'è Posta per te 2018, ecco quali sono state le storie del 10 marzo. Da Belen e Iannone "colpevoli di furo d'identità" al padre scomparso, ad un amore contrastato

11 marzo 2018 Anna Montesano

C'è Posta per Te 2018

Puntata ricca di emozioni ma anche di tante risate quella di C'è Posta per te del 10 marzo 2018. Maria De Filippi apre con la storia "Di una possibile truffa con furto di identità" ed ecco entrare in studio "Belenza e Greggione", ovvero Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti nei panni di Belen Rodriguez e Andrea Iannone ai quali è stata inviata la busta. Un siparietto di grandi risate che conquista il pubblico di Canale 5. Dopo un inizio esilarante, Maria De Filippi lascia spazio alle storie di C'è Posta per te e si continua con quella di un amore ostacolato dai figli di lei dalla differenza d'età. Federico vuole che Marta esca allo scoperto e che possano amarsi senza il rifiuto dei figli e, dopo una lunga discussione, la busta viene aperta da tutti. La terza storia di C'è Posta per te è davvero tanto apprezzata dal pubblico e ha come protagonista un padre 81enne che cerca dopo ben 57 anni suo figlio, pentito e in lacrime di non aver allacciato il rapporto quando ne ha avuto l'occasione. Antonio, suo figlio, non perde però tempo nel perdonarlo e corre ad abbracciarlo, anche se ci sono voluti 57 anni per farlo.

PADRI E MADRI ALLA RICERCA DEL PERDONO DEI FIGLI

Ancora un padre è il protagonista della quarta e penultima storia della puntata di C'è Posta per te del 10 marzo. Tony è scappato di casa, lasciando moglie e quattro figlie a causa di una particolare situazione di astio tra questa sua famiglia e quella dei genitori che da 23 anni non vedeva. Oggi vive a Torino proprio da suoi genitori e da tempo non rivede moglie e figlie che, perciò, hanno chiesto aiuto a Maria De Filippi. Lui però accetta di riaprire la busta solo per sua figlia Valeria, chiudendo i rapporti con la moglie. Lieto fine invece per l'ultima storia di questa serata: Giovanna, una madre disperata, chiede a suo figlio Nunzio di perdonarla e di tornare ad avere un rapporto con lei dopo due anni di incomprensioni. Dopo una lunga discussione, che coinvolge anche la compagna di lui, Giusy, decide di darle un'ultima chance.

