Carlotta Ferlito e la mamma Roberta/ Il ruolo essenziale del genitore nello sport del figlio (Domenica In)

Carlotta Ferlito e la madre Roberta saranno ospiti di Domenica In per parlare del ruolo dei genitori nella carriera sportiva dei figli, una passione e non un'ossessione.

Carlotta Ferlito (Facebook)

A distanza di pochi giorni dalla sua partecipazione alla Serie A di ginnastica artistica, l'atleta Carlotta Ferlito è pronta a raccontare la sua passione grazie al supporto di mamma Roberta. L'impegno con cui la giovane olimpica ha affrontato il suo percorso sportivo è ben noto a tutti i fan e telespettatori, che hanno potuto conoscerla da vicino sia in Ginnaste - Vite Parallele, il programma di MTV, sia nel più recente Dance Dance Dance 2, dove il suo pianto disperato per l'eliminazione a sorpresa è rimasto nella storia del talent di Fox Life. Carlotta Ferlito e la madre Roberta saranno ospiti di Domenica In oggi, 11 marzo 2018, e racconteranno un'altra fetta della storia della ginnasta, quella rimasta nascosta alle telecamere. Madre e figlia racconteranno infatti quanto sia essenziale il ruolo dei genitori nella vita di uno sportivo, sia in negativo che in positivo. Come evitare che una passione sfoci in ossessione?

UNA FAMIGLIA DI SPORTIVI

Carlotta Ferlito e la madre Roberta sono al centro di diverse pagine del libro dell'atleta olimpionica, dal titolo Cosa penso mentre volto pubblicato dalla Fabbri Editori. nel suo lungo racconto, la ginnasta si rivela dalla nascita fino a quel giorno in cui ha deciso di andare alle Olimpiadi. Un parto difficile quello di Carlotta, tanto che mamma Roberta inizialmente aveva pensato che non ce l'avesse fatta. "Viva l'ottimismo", sottolinea la figlia, ricordando come la stessa genitrice ami definirsi "la Strega", autoritaria, ferma nelle sue posizioni e sempre molto attiva. Lo sport del resto è una virtù di famiglia, fato che il nonno materno era un pilota della Ferrari e quello paterno ha giocato nel Catania in Serie A. Anche il padre Massimiliano, detto Mex, ha fatto parte degli Azzurri giovani di pallanuoto, così come il maggiore dei figli. Ludovica invece, la sorella maggiore di Carlotta, si è specializzata nel nuoto sincronizzato, intraprendendo la strada professionale. Ed è qui che entra in gioco mamma Roberta, sempre presente alle gare della figlia, ma al tempo stesso distante dal suo mondo.

QUEL GIORNO IN CUI CARLOTTA FERLITO VOLEVA LASCIARE TUTTO

Carlotta Ferlito non ha sempre avuto la strada spianata nello sport ed anche se fin da piccola ha collezionato una medaglia dietro l'altra, ad un certo punto ha pensato persino di mollare. Appena ragazzina, ha confidato tutto ai genitori, come rivela nel suo libro autobriografico Cosa penso mentre volo. Mamma Roberta non l'ha mai forzata ad intraprendere una strada così difficile, anzi. Ha sempre seguito i sogni della figlia. E così ha fatto anche in quella particolare occasione in cui Carlotta l'ha chiamata disperata perché non reggeva più il peso di tante pressioni. "Che tu decida di andare avanti o di smettere perché non ce la fai più... se non resisti nessun problema: molli tutto e torni a casa", si è sentita rispondere la futura olimpionica da mamma Roberta. Quest'ultima di contro ha dovuto sostenere anche le critiche degli altri genitori, che durante il periodo scolastico di Carlotta hanno manifestato in più di un'occasione qualche perplessità sul fatto che dedicasse così tanto tempo allo sport.

