Che tempo che fa/ Ospiti 10 marzo e diretta: De Mita, Guadagnino, Salemme, D'Aquino, J-Ax e Albano

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti 10 marzo: nel salotto di Fabio Fazio arrivano Ciriaco De Mita, Luca Guadagnino, Vincenzo Salemme Tosca D'Aquino, Al Bano e J-Ax.

11 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Fabio Fazio

Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 11 marzo, alle 20.35 su Raiuno. Come ogni settimana, Fabio Fazio ospiterà nel suo salotto personaggi del mondo della politica, dello spettacolo, della musica e del cinema che si racconteranno tra vita privata e vita professionale. Una settimana dopo le importanti elezioni politiche del 4 marzo che hanno decretato la vittoria del Movimento 5 Stelle e della Lega Nord che guiderà la coalizione di centro-destra, non c’è una maggioranza. Cosa succederà, dunque, all’Italia? La prima seduta delle Camere è prevista per il 23 marzo per eleggere i nuovi presidenti. Subito dopo, il Presidente della Repubblica darà il via alle consultazioni. Per capire quale sarà il quadro politico dei prossimi mesi, Fabio Fazio ospita Ciriaco De Mita, uno dei più grandi esperti del proporzionale, per commentare i possibili scenari futuri dopo il risultato elettorale.

TUTTI GLI OSPITI DELL’11 MARZO

Reduce dalla Notte degli Oscar, nello studio di Che tempo che fa arriverà Luca Guadagnino, regista del film “Chiamami col tuo nome”, che ha ricevuto il Premio Oscar per la Miglior Sceneggiatura non Originale. E ancora Vincenzo Salemme e Tosca D’Aquino protagonisti insieme del film “Una festa esagerata”, in uscita nelle sale il 22 marzo. Martedì 20 marzo, su Raidue, partirà la nuova stagione di The Voice of Itay. Al Bano e J-Ax , entrambi coach di “The Voice”, insieme a Francesco Renga e Cristina Scabbia, dal 20 marzo su Rai 2, presenteranno il talent show ai microfoni di Fabio Fazio. Ad affiancare il conduttore, come ogni settimana, ci saranno Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto che chiuderà con il suo personale commento sui fatti della settimana.

IL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA

A seguire ci sarà Il Tavolo di Che tempo che fa con Fabio Volo, Orietta Berti, Nino Frassica e Gigi Marzullo, presenze fisse accanto a Fabio Fazio. Al tavolo, oltre a Vincenzo Salemme, Tosca D’Aquino, Al Bano e J-Ax che resteranno per una piacevole chiacchierata con il padrone di casa, ci saranno anche Pippo Baudo, Mia Ceran conduttrice insieme Luca e Paolo “Quelli che…dopo il TG”, in onda ogni sera su Raidue, Luca Barbarossa che, reduce dal Festival di Sanremo 2018, ha pubblicato il nuovo album “Roma è de tutti” e la campionessa italiana di salto in alto Alessia Trost, reduce dai Mondiali di Atletica dove ha conquistato una medaglia di bronzo.

