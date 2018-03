Domenica In / Anticipazioni: Ron, Massimo Ciavarro con il figlio e Barbara Bouchet tra gli ospiti (11 marzo)

Domenica In, ospiti e anticipazioni di oggi 11 marzo 2018: Cristina Parodi intervisterà Massimo Ciavarro con il figlio, Barbara Bouchet, Ron che racconterà Lucio Dalla e altri personaggi.

11 marzo 2018 Valentina Gambino

Prosegue anche oggi, puntuale dalle 14, il nuovo appuntamento con Domenica In, condotto da Cristina Parodi con gli interventi della sorella Benedetta e del conduttore Claudio Lippi. Andiamo a scoprire, tutti gli ospiti della nuova puntata in onda – come sempre – sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Ci sarà in apertura, un omaggio a Papa Francesco, eletto proprio il 13 marzo del 2013 che quindi festeggia, i primi cinque anni di pontificato. Spazio poi, ancora per Sanremo con l’intervista di Rosalino Cellamare, in arte Ron, che si racconterà alla conduttrice, parlando del fortunato sodalizio artistico con Lucio Dalla e regalerà al pubblico la sua personale interpretazione di alcuni brani firmati dall’amico e collega. Tra le esibizioni, avremo modo di ascoltare canzoni storiche e amatissime come “Piazza Grande”, “4 marzo 1943” e “Canzone”. Scopriamo a seguire, tutte le altre anticipazioni e i temi che verranno trattati.

Per la parentesi dedicata al talk show, il tema della giornata sarà “Genitori e figli nello sport”. Ospiti in studio a Domenica In, Massimo Ciavarro con suo figlio Paolo e la ginnasta Carlotta Ferlito con la madre Roberta che racconteranno la loro esperienza, tra giusto completamento genitoriale nella pratica sportiva dei figli e ricerca delle prestazioni migliori in nome della sana competizione. L’amore e i sentimenti, saranno ancora al centro del nuovo appuntamento con Cristina Parodi, ecco perché si avrà modo di rappresentare questo passione con delle canzoni interpretate dalle splendide voci di Silvia Salemi, Karima e Sal Da Vinci. Una nuova coppia invece, si sottoporrà al “Gioco delle affinità”: l’attore Remo Girone e sua moglie Victoria Zinny. In seguito, Barbara Bouchet divulgherà pagine inedite della sua vita artistica e privata e parlerà del suo ruolo al cinema con la pellicola dal titolo “Metti la nonna nel freezer”. Per l’amore del ballo, spazio ai campioni di Ballando con le stelle, Oney Tapia e Veera Kinnunen, in studio per una scenografica esibizione di danza. Spazio poi per un nuovo gioco “Che uomo sei?”, con protagonista Roberto Farnesi. A rappresentare l’amore per la cucina ci sarà Benedetta Parodi, questa settimana "A casa di..." Brigitta Boccoli.

