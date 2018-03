Domenica In, Cristina e Benedetta Parodi bocciate/ Dalla svolta mancata all'accusa di “plagio”: un altro flop

11 marzo 2018 Silvana Palazzo

C'era grande attesa oggi per la nuova puntata di Domenica In, anche perché Cristina Parodi in apertura aveva annunciato un presunto cambio di passo. Dopo il continuo flop di ascolti, dunque, ci si aspettava qualche cambiamento, ma le novità non hanno portato ad una vera e propria svolta. Anzi la situazione è peggiorata, perché in Rete, e in particolare sui social, dove il pubblico si è scatenato mettendo nel mirino la conduttrice. «Domenica In sembra un'edizione pomeridiana di A sua immagine. Quindi perché meravigliarsi del meritatissimo flop?», scrive qualcuno. Un altro telespettatore mostra nostalgia di Massimo Giletti che è migrato a La7. «Giletti ci manchi», scrive infatti un telespettatore. E un altro aggiunge: «Ma quanto era meglio Giletti. Ma quanto erano meglio gli argomenti dell'Arena». Insomma la tanto auspicata svolta di Domenica In è stata bocciata subito dal pubblico. Le sorelle Parodi devono prepararsi ad un altro flop di share?

Non c'è pace per Cristina Parodi e la sua Domenica In. La conduttrice può già prepararsi ad un altro flop di share, stando ai riscontri che la puntata di oggi, 11 marzo 2018, ha avuto sui social. «Questa sarà una puntata piena di sentimenti ed emozione», ha annunciato la più grande delle sorelle Parodi. Tra gli ospiti presenti in studio ci sono Carlotta Ferito e Sal Da Vinci. La puntata effettivamente è diversa rispetto a quelle precedenti, anche perché fa il suo debutto la rubrica “Genitori e figli nello sport”, ma senza sortire gli effetti sperati. La prima parte del programma ha affrontato temi come amore, amanti, abiti da sposa e incontri. Poi è stata accusata di plagio per aver proposto un siparietto ispirato a Ballando con le Stelle. Cristina Parodi ha chiesto infatti a Maria Teresa Ruta di impegnarsi ad essere “la ballerina della domenica” e di mettersi così in gioco con la danza. La Ruta si è esibita bene con il maestro cubano Maykel Fonts, ma la scelta della conduttrice non è affatto piaciuta.

