Domenica Live / Anticipazioni: Lorenzo Crespi, Ronn Moss e Diego Dalla Palma ospiti della d’Urso (11 marzo)

Domenica Live, anticipazioni e ospiti di oggi 11 marzo 2018: Lorenzo Crespi, Diego Dalla Palma, Ronn Moss, Morena Funari, Mercedesz Henger protagonisti in studio da Barbara d'Urso.

11 marzo 2018 Valentina Gambino

Prosegue anche oggi, il lungo appuntamento sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, con la Domenica Live di Barbara d’Urso. Quali saranno gli ospiti della ruspante conduttrice napoletana? Siete nel posto giusto per poterlo scoprire! A seguire infatti, le anticipazioni di ciò che vedremo in onda a partire dalle 13.55. Diego Dalla Palma, avrà modo di parlare di morte, come da lui stesso anticipato sul suo account personale di Facebook. “Domenica 11 marzo sarò ospite di Barbara D’Urso, a Domenica Live (Canale 5). Il tema è insidioso e pieno di incognite: la morte, ciò che porta con sé e l’atteggiamento e i pensieri che si hanno nei confronti del “dopo”. Oramai, lo si sa, la televisione è un “terreno minato” ma in questa stagione della mia vita, supero quotidianamente terreni ben più impervi. Andrò ad esprimere (come mi è stato chiesto) il mio pensiero e le mie convinzioni in merito. Se vi fa piacere, dalle 17:00 in poi, seguitemi col sorriso di chi osserva un uomo che non ha più nulla da dimostrare, se non qualche riflessione sincera e sentita nei confronti della vita e, in questo caso, della morte. Vi abbraccio”.

Tra gli altri ospiti di Domenica Live, per quanto riguarda il talk show delle 17 con protagonista Diego Dalla Palma, ci sarà modo di conoscere anche il punto di vista di Morena Funari che su Instagram ha voluto comunicare agli estimatori la sua presenza nel programma condotto da Barbara d’Urso: “Vi aspetto oggi alle 17 a Domenica Live da Barbara. Argomento molto interessante, non mancate”. Poi ci sarà anche Mercedesz Henger e in questo caso, pensiamo che ci possa essere – come di consueto – una ricca parentesi dedicata ancora all’Isola dei Famosi 2018: si parlerà del canna-gate dopo giornate di silenzio? Spazio poi per una d’Urso-intervista che vedrà protagonista Ronn Moss, così come anticipato da un nostro precedente articolo. Dopo il disperato grido di aiuto di Lorenzo Crespi nelle scorse giornate, l’attore siciliano sarà presente in studio per chiarire il suo punto di vista, così come anticipato tramite i social network. L’appuntamento con il programma condotto da Barbara d’Urso è quindi rinnovato per oggi 11 marzo a partire dalle 13.55 su Canale 5.

