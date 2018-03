Eva Henger a Le Iene/ Video, minacce e insulti per il “canna-gate”: Mary Sarnataro le fa conoscere una hater

Eva Henger a Le Iene: video. Minacce e insulti per il “canna-gate”: Mary Sarnataro le fa conoscere una hater, Francesca. Le ultime notizie sull'ex naufraga dell'Isola dei Famosi

11 marzo 2018 Silvana Palazzo

Eva Henger a Le Iene

Eva Henger a Le Iene nella puntata di oggi, domenica 11 marzo 2018. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, che ha aperto il “canna-gate” torna davanti alle telecamere del programma di Italia 1 per trattare la vicenda da un punto di vista differente. Da quando ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana all'Isola dei Famosi, l'ex pornostar è stata bersagliata da molte critiche. Sono tantissime le persone che l'hanno “massacrata” sul web, e in particolare sui social, ma Le Iene gliene farà conoscere una. L'inviata Mary Sarnataro farà incontrare a Eva Henger uno dei suoi hater: si chiama Francesca e l'ha bersagliata con diversi insulti su Facebook e sul profilo della figlia dell'ex naufraga. «Ormai sono abituata...», il commento dell'ex pornostar in merito alle critiche. Alcune riguardano la sua ex attività, ma Eva Henger non se ne cura. «Non è stato uno sbaglio, quel periodo eravamo un po' hippy...». Clicca qui per il video di anticipazione de Le Iene su Eva Henger.

EVA HENGER: LE IENE LE FANNO INCONTRARE LA SUA HATER

Francesca, l'hater di Eva Henger, viene invitata per un provino come opinionista, ma incontra Eva Henger, con cui ha un confronto. Il “canna-gate” torna dunque a Le Iene, ma viene affrontato diversamente. Questa vicenda ha infatti avuto conseguenze pesanti anche per l'ex pornostar. Nelle scorse settimane ha rivelato di aver subito minacce sui sociale di essersi impaurita al punto tale che ha dovuto ingaggiare due guardie del corpo che vigilassero su di lei e sui suoi cari. Eva Henger lo ha raccontato al settimanale Nuovo: dopo aver chiesto consiglio ai suoi legali, ha provveduto ad ingaggiare le due bodyguard per stare un po' più tranquilla ed evitare che quelle minacce potessero trasformarsi in un pericolo concreto. «Ho letto frasi agghiaccianti come “ti taglio la gola” o “ti do una coltellata”, e sinceramente mi sono spaventata, soprattutto perché non erano rivolte soltanto a me, ma anche ai miei affetti più cari. Compresa mia figlia Jennifer, che ha soltanto 8 anni», ha dichiarato la Henger.

