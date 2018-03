FURORE 2/ Anticipazioni dell'11 marzo 2018: Saro sceglierà Marisella?

Furore 2, anticipazioni dell'11 marzo 2018, in prima Tv su Canale 5. Anna inizia a ricordare alcuni particolari, ma Calligaris ha una versione diversa.

Furore 2, in prima Tv assoluta

FURORE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 11 marzo 2018, andrà in onda un nuovo episodio di Furore 2, in prima Tv assoluta su Canale 5. Si tratta del quarto, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: dopo aver realizzato la vera identità della madre, Giovanna si ritrova con più domande che risposte. Anna infatti è a conoscenza della verità sulle sue origini e sul passato della figlia. Per questo Giovanna decide di fare un secondo tentativo per scoprire qualcosa di più, soprattutto sull'identità del suo rapitore. Per riuscire nel suo intento, Giovanna chiede l'aiuto di Belmonte: il poliziotto però deve prima confessarle di aver capito di amarla e di non voler stare più con Luisella. Per questo spera che la ragazza possa perdonarlo per quanto accaduto in precedenza. Il giovane le rivela infatti di aver frequentato a lungo Luisella solo per motivi di denaro, per via dei suoi numerosi debiti al gioco.

Quando Franco racconta tutto ad Yvonne, quest'ultima invece non reagisce in modo positivo. Nel frattempo, Marisella continua la sua vita lontano dalla famiglia. Sofia e Giuseppina sono convinte che ci sia un modo per farle ragionare, ma la situazione si complica quando Filomena muore a causa di un malore. Marisella verrà informata da Giovanna, ormai diventata sua amica, ma i rapporti fra la ragazza e Giuseppina continuano ad essere tesi anche in occasione del funerale. Saro invece prosegue le sue indagini. Mancano pochi giorni prima che il caso venga chiuso ed il giovane Licata ha bisogno di scoprire chi abbia ucciso il fratello Vito. Deve fare però i conti con le continue incursioni di Calligaris, che intende insabbiare tutto prima che Saro possa scoprire la verità sul suo conto. Saro realizza alla fine che l'assassino di Vito è Nicola Coppi, ma Franco non vuole starlo a sentire. Il giovane Licata è quindi costretto ad arrestare l'uomo da solo, mentre Calligaris ha una brutta reazione quando scopre che Franco ha una relazione con Giovanna. Intuendo che potrebbe indagare su Anna, riesce a sottrarre un fascicolo sulla donna prima che sia troppo tardi. Durante l'interrogatorio, Nicola è sul punto di parlare, ma uno degli scagnozzi di Calligaris riesce ad ucciderlo. L'uomo però fa in tempo a rivelare che la fidanzata Doralice sa tutta la verità, ma la ragazza è già stata uccisa.

ANTICIPAZIONI DELL'11 MARZO 2018, EPISODIO 4

Dopo aver fatto di tutto per tenere lontano il figlioccio, Calligaris decide di rivelargli la verità sul suo legame con Anna. Giovanna però non crede alla sua versione dei fatti, soprattutto perché la madre ha appena iniziato a ricordare alcuni elementi importanti e le cose non combaciano. Giovanna del resto è più propensa a credere ad Anna che alle parole di Calligaris, di cui non si fida affatto. Saro intanto è rimasto con un pugno di mosche dopo essere stato molto vicino a scoprire l'identità di chi ha voluto la morte di Vito. Al tempo stesso si accorge che i sentimenti che nutre per Marisella sono molto più forti di quanto credesse. Per questo realizza che l'unica via di uscita sia ammettere di provare qualcosa per lei. In modo inaspettato tuttavia il giovane Licata riuscirà a scoprire qualcosa di importante riguardo alle sue indagini e proprio quando tutto sembrava ormai destinato a rimanere sepolto. Intanto, Marisella e Giuseppina si ritroveranno faccia a faccia per discutere del loro destino. Le due sorelle riusciranno a deporre l'ascia di guerra?

