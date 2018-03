GIANNI MORANDI FOTO IN BAGNO ALL'AUTOGRILL/ Fan in agguato alla toilette, prima si arrabbia, ma poi sorride

Gianni Morandi foto in bagno all'autogrill, fan in agguato alla toilette. Il cantante prima si arrabbia molto, poi la prende a sorridere e sottolinea: "Ci sono cose più gravi nella vita".

11 marzo 2018

Gianni Morandi foto in bagno all'autogrill (Facebook)

Anche nelle situazioni più imbarazzanti Gianni Morandi si dimostra persona equilibrata e soprattutto per bene. Nella giornata di oggi è esplosa la situazione che l'ha visto protagonista di uno scatto rubato all'interno di un bagno all'autogrill. È stato lo stesso Gianni Morandi a raccontare cosa è accaduto su Facebook, dove scrive: "11 marzo. Questa foto sta circolando sul web. Qualche giorno fa, nella toilette di un autogrill, "Gianni!", una voce mi chiama. Mi giro e vedo una signora sui 50 anni con un cellulare in mano. Dopo un attimo di sorpresa la mando a quel paese. Luisa, una fan un po' invadente, ha postato questa foto sui social network, scatenando commenti di ogni genere. All'inizio mi sono arrabbiato, ma poi mi sono fatto una bella risata. Ci sono cose più gravi nella vita". Gianni Morandi analizzala la situazione con grande calma, riuscendo a cogliere il lato ironico della situazione nonostante le tante polemiche viste proprio nella giornata di oggi.

LA FOTO DIVENTATA VIRALE

Gianni Morandi è diventato a sorpresa virale sui social network con un contenuto pubblicato da un fan. Non è strano infatti immaginare di vedere Gianni Morandi prendere piede sui social network, più strano è che questo accada per una foto che non ha postato lui stesso su Facebook o Instagram. Una fan piuttosto accanita infatti ha sorpreso nei bagni di un autogrill proprio Gianni Morandi e mentre lui era occupato alla toilette è stato fotografato. Dall'immagine si può vedere come la reazione di Gianni Morandi sia davvero molto infastidito e come con una mano cerchi di scacciare una fan piuttosto invadente. Una situazione alla quale avrebbe reagito allo stesso modo chiunque nella quale comunque il noto artista ha conservato il noto aplomb che lo contraddistingue, senza lasciarsi andare a scene esagerate o a parole fuori luogo come magari qualcuno si sarebbe aspettato.

