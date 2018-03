Giovanna Melodia e Luigi di Maio/ Ecco chi è la donna paparazzata con il Leader del Movimento 5 stelle

Luigi di Maio e Giovanna Melodia, eco chi è la donna paparazzata con il Leader del Movimento 5 stelle in vacanza in Sicilia; sul web si parla già di amicizia speciale tra i due...

11 marzo 2018 Valentina Gambino

Ecco chi è Giovanna Melodia

Momenti di relax per Luigi Di Maio. Il Leader del Movimento Cinque Stelle infatti, è stato pizzicato in Sicilia in compagnia di Giovanna Melodia, per una breve vacanza a Marsala. Messe da parte - solo per un attimo - le vicende politiche, tra una dichiarazione e una visita ufficiale, Di Maio ha dovuto - per forza di cose - ricaricare le pile, in vista di nuovi progetti che sicuramente gli daranno modo di lavorare anche più del dovuto. Ma chi è la donna che si trovava al suo fianco? Questa è la domanda che si pone con insistenza il popolo del web, da alcune ore a questa parte. Giovanna Melodia è un avvocato, pentastellata e vicepresidente del consiglio comunale di Alcamo. Proprio i due, si sono incontrati lo scorso 2017, durante una precedente visita in Sicilia. Nel corso della passeggiata, Di Maio e Melodia hanno avuto modo di visitare le Saline e poi sull'isola di Mothia, così come ci ha mostrato una fotografia pubblicata dal portale web AlqamaH, quotidiano online di Alcamo.

Ecco chi è Giovanna Melodia

"Sono un avvocato civilista e sono assolutamente orgogliosa di far parte di questo gruppo. Questo gruppo che in questi ultimi mesi è stato la mia seconda casa. Io non ho mai fatto politica, semplicemente perché non mi sono mai piaciuti i personaggi che in questi ultimi anni si sono scambiati la poltrona. La politica sana è onestà, trasparenza, condivisione. Tutto quello che dalle altre parti non troviamo", queste le parole di Giovanna Melodia, nel 2016 durante un suo intervento pubblico condiviso su YouTube. L'avvocato, spiegava con queste parole la sua candidatura alle amministrative di Alcamo con i 5 stelle. Con la Melodia, Luigi di Maio ha deciso di concedersi qualche giorno di relax, lontano dagli impegni quotidiani dopo le elezioni politiche dello scorso 4 marzo. Naturalmente sul web, si parla già di flirt tra i due, ma attualmente non sono emersi altri dettagli.

© Riproduzione Riservata.