Giovanna e Nunzio, C'è Posta per te/ Madre in lacrime chiede scusa al figlio, lui la perdona

C'è Posta per te 2018, Giovanna cerca la riappacificazione con suo figlio Nunzio e con la nuora Giusy. Lui sbotta: "Ti fai manovrare dalle mie sorelle"

11 marzo 2018 Anna Montesano

C'è Posta per te 2018, Giovanna e Nunzio

Ancora una storia di genitori e figli quella che conclude la nuova puntata di C'è Posta per te. È Giovanna a chiedere l'aiuto di Maria De Filippi, una mamma che vuole ad ogni costo ricostruire il rapporto con suo figlio Nunzio e con la sua compagna, Giusy. Una storia fatta di incomprensioni culminate in una rottura vera e propria dopo due episodi in particolare che l'uomo non ha perdonato a sua madre e che gli hanno portato a credere che preferisse le sorelle rispetto a lui. Oggi Giovanna è in lacrime a C'è Posta per te e implora il perdono di suo figlio, che le ha levato anche il saluto. Ma le versioni date da madre e figlio sono molto differenti e ognuno accusa l'altro di dire falsità. A partire dall'invito alle nozze, che la madre dice di non aver ricevuto al contrario del figlio, sino alla grande indifferenza di lui per lei.

GIOVANNA E NUNZIO: MADRE E FIGLIO SI RIABBRACCIANO

"Lei è molto orgogliosa e fa vincere il suo orgoglio. - esordisce allora Nunzio - Ha avuto una forte gelosia nei miei confronti e ha sempre avuto un'antipatia per Giusy perché crede che io mi faccio gestire da lei". Nunzio è convinto che sua madre Giovanna ce l'abbia con lui rispetto alle sue sorelle: "Lei sta bene e serena con le mie sorelle, con me c'è sempre qualche discussione". Giovanna è in lacrime e conferma la sua versione in ogni parola, poi però Nunzio aggiunge: "Lei è una brava donna che tanto ha sofferto, ma si fa manovrare dalle mie sorelle e non deve farlo. Loro c'entrano, sono gelose del rapporto che avevo io con mia madre". Dopo una lunga riflessione, Nunzio però prende la sua decisione: "Io un'altra possibilità gliela do però si deve comportare bene". I due si riabbracciano tra le lacrime.

© Riproduzione Riservata.