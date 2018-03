GIUCAS CASELLA E CRAIG WARWICK/ Il paragnosta intervistato da Barbara D'Urso (Domenica Live)

Giucas Casella e Craig Warwick: i due sensitivi si confrontano nello studio di Domenica Live dopo la lite in diretta tv nel corso della prima puntata dell'Isola dei Famosi.

11 marzo 2018 - agg. 11 marzo 2018, 14.55 Emanuela Longo

Giucas Casella

Giucas Casella è stato intervistato da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live. L'intervista è iniziata con una serie di filmati dedicati al "paragnosta": un riassunto della sua avventura a L'Isola dei Famosi e una sua passeggiata in un mercato di Roma durante la quale ha ipnotizzato delle persone comuni e anche una gallina. Giucas Casella: "Da bambino, una volta, ho ipnotizzato una gallina e lì ho capito...". Durante la passeggiata al mercato, Casella ha anche ipnotizzato una signora non vedente. Successivamente, è andato in onda il filmato riguardante una visita medica di Giucas Casella. Dopo essersi sottoposto ad una lastra, il paragnosta ha scoperto che deve stare a riposo ancora un po' di tempo, di conseguenza, il ritorno a L'Isola dei Famosi si fa sempre più irrealizzabile. Dopo questa serie di filmati, Giucas Casella ha scelto di ipnotizzare una persona in studio: Francesca De Andrè si è offerta volontaria. Successivamente, il paragnosta è ritornato sulla polemica con Craig Warwick, avvenuta durante la prima puntata dell'Isola dei Famosi 13. (Aggiornamento di Fabio Morasca)

DOMENICA LIVE: FACCIA A FACCIA TRA GIUCAS CASELLA E CRAIG WARWICK

A Domenica Live, nella nuova puntata di oggi è atteso un faccia a faccia tra Giucas Casella e Craig Warwick per lo spazio dedicato al reality Isola dei Famosi 2018. Entrambi ormai ex naufraghi, hanno molto in comune in quanto sia il paragnosta italiano che il sensitivo inglese sono stati costretti ad abbandonare il gioco e fare ritorno in Italia per via di un grave problema fisico. Ma i due sono stati anche protagonisti di una discussione in diretta tv proprio durante la prima puntata dell'Isola e probabilmente oggi avranno modo, per la prima volta, di chiarire definitivamente lo scontro tra "maghi". In quell'occasione, infatti, l'illusionista nostrano aveva nominato l'inglese con il dono di parlare con gli angeli ma aveva errato il modo in cui aveva scritto il suo nome sulla lavagnetta: "Cracker, colui che vede gli angeli". Il britannico, di contro, non aveva affatto preso bene la nomination ma soprattutto l'errore compiuto da Giucas e giudicato una vera e propria presa in giro in diretta tv, tanto da commentare: "Non fare il buffone, hai più di sessant’anni e non mi sembra proprio il caso di fare queste scene. Sei solo invidioso". Casella non era rimasto in silenzio ma aveva ribattuto: "Invidia? Di te? Ma sei fuori di testa, i tuoi angeli ti proteggeranno".

GIUCAS E CRAIG: PACE FATTA DOPO LA LITE IN DIRETTA TV

Quella lite in diretta tv nella prima puntata dell'Isola dei Famosi tra i due sensitivi aveva rappresentato motivo di ironia sui social. Fortunatamente però, Giucas Casella e Craig Warwick prima del loro abbandono forzato con tanto di ritorno in Italia avevano avuto il tempo necessario per confrontarsi e chiarirsi. Il primo aveva spiegato di provare difficoltà nel pronunciare il nome dell'inglese proponendosi di chiamarlo "Angelo". Warwick, di contro, aveva insistito affinché lo chiamasse con il suo vero nome. Dopo il rispettivo ritorno in Italia però, i due non avevano ancora avuto modo di potersi parlare faccia a faccia e l'occasione sarà rappresentata proprio oggi, in vista della loro ospitata da Barbara d'Urso in occasione della nuova puntata di Domenica Live. Mentre Casella sarà il protagonista di un nuovo esperimento in diretta tv, vedremo se anche Craig tornerà a parlare dei due argomenti caldi dell'Isola: il canna-gate (che ormai sembra trovare unicamente spazio solo a Striscia la Notizia) e quello della presunta omofobia da parte di Franco Terlizzi, nonostante i due abbiano poi chiarito nel corso dell'ultima diretta, seppur a distanza.

