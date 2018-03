IL RITORNO DI DON CAMILLO/ Su Rete 4 il film con Fernandel (oggi, 11 marzo 2018)

Il ritorno di Don Camillo, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 11 marzo 2018. Nel cast: Fernadel e Gino Cervi, alla regia Julien Duvivier. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

11 marzo 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rete 4

NEL CAST FERNANDEL

Il ritorno di Don Camillo, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 11 marzo 2018 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia degli anni 50, un classico del cinema italo francese che ha visto la regia di Julien Duvivier, che ha diretto anche il primo film della saga. La pellicola riprende esattamente dal punto in cui il film precedente si era conclusa, ovvero con la partenza di Don Camillo che viene allontanato da Brescello per volontà del vescovo ed inviato in una sorta di esilio forzato a Montenara. Ad interpretare il protagonista è sempre Fernadel, uno dei degli attori francesi più amati e stimati in Europa e non solo, reso celebre in particolare proprio dal ruolo di Don Camillo. Il regista Julian Divivier si è anche occupato della sceneggiatura, in collaborazione con Giuseppe Amato, sceneggiatore italiano che ha collaborato con grandi nomi del nostro cinema come Federico Fellini e Steno. Era stato inoltre produttore di Don Camillo, ovvero il prequel de Il ritorno di Don Camillo, uscito nei cinema di mezza Europa nel 52. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL RITORNO DI DON CAMILLO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Don Camillo, per via delle sue continue ed insistenti ingerenze all'interno della vita politica e sociale di Brescello, è stato cacciato ed esiliato dal vescovo in un piccolo paesino di montagna, Montenara. Qui la vita scorre in maniera piatta e noiosa, movimentata solo dalla presenza della perpetua. Intanto a Brescello il sindaco Peppone si trova alle prese con difficili intrighi di paese, che vedono protagonisti Cagnola e Il Nero. Il primo dovrebbe cedere parte della sua proprietà terriera per permettere l'edificazione di una diga ma non vuole sentire ragione. Peppone, incapace di far fronte alla situazione, si trova costretto a contattare Don Camillo per farsi aiutare. Il prete riesce finalmente a placare gli animi, convincendo Cagnola a vendere parte della sua proprietà. Intanto il vescovo accetta di far rientrare Don Camillo a Brescello. Poco dopo, un fantomatico medico convince Il nero, antagonista di Cagnola, a svendergli la sua anima, facendo uscire di senno l'uomo. Solo l'intervento di Don Camillo riuscirà a fargli ritrovare la ragione.

