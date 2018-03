Il lago delle ninfee/ Su Rai 1 il film con Claudia Rieschel (oggi, 11 marzo 2018)

Oggi pomeriggio, domenica 11 marzo 2018, alle 17.05 su Rai 1 andrà in onda il film romantico “Il lago delle ninfee”. La pellicola è stata diretta da Donald Kraemer.

Il pomeriggio di Rai 1, domenica 11 marzo 2018, alle 17.05, vedrà protagonista il film romantico dal titolo “Il lago delle ninfee”. La pellicola è stata diretta da Donald Kraemer, regista tedesco molto noto in patria ma decisamente poco famoso all'estero. La trama del film è ricca di intrecci amorosi che sicuramente piaceranno agli amanti del genere. Oltre al lato romantico, il film nasconde anche uno stile prettamente comico e decisamente divertente, grazie anche a personaggi ben strutturati e ad un cast eccellente. “Il lago delle ninfee” è un film per la tv e quindi non è mai stato trasmesso al cinema. In tutte le occasione in cui la Rai ha deciso di mandarla in onda, la pellicola ha sempre ottenuto un discreto successo in termini di ascolti e share. Si tratta comunque di una commedia romantica senza pretese che, sarà, sicuramente in grado allietare il pomeriggio domenicale di Rai 1.

Il lago delle ninfee, la trama del film

Il protagonista del film è Severine, un giovane e promettente architetto in procinto di dedicarsi al progetto di ristrutturazione di un ristorante, gestito dall'affascinante Josephine. Il loro rapporto, almeno inizialmente, sarà tutt'altro che disteso ma, col passare del tempo, tra Severine e Josephine inizierà a nascere un rapporto fatto di stima e rispetto. Il loro legame si consolida quando Severine inizia ad avvicinarsi anche il figlioletto di Josephine, che ha da poco perso suo padre e che per questo assume in genere un atteggiamento introverso e poco socievole. I due decidono di iniziare a frequentarsi seriamente ma la strada sembra essere lunga e tortuosa. Josephine, infatti, è spaventata all'idea di poter perdere nuovamente l'uomo che ama, come accaduto con suo marito, morto diversi anni prima. Ma Severine, non si arrenderà, perseverando fino alla fine. I due, finalmente, riusciranno a stare assieme, accantonando le paure e vivendo a pieno il loro amore.

